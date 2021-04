Casa Real.- Cuevillas (Junts) plantea que el Parlament no admita resoluciones que no llevan "a ningún lugar"

27/03/2019 El abogado de Carles Puigdemont y candidato de Junts per Catalunya por Girona, Jaume Alonso-Cuevillas, presenta su libro '1 judici (polític) i 100 preguntes ('1 juicio (político) y 100 preguntas ')'. POLITICA David Zorrakino - Europa Press



Ve "más eficaz hacer un acto" para condenar ciertas situaciones



BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)



El secretario segundo del Parlament y diputado de Junts, Jaume-Alonso Cuevillas, ha planteado que la Cámara catalana no admita a trámite propuestas de resolución contra la monarquía y a favor de la autodeterminación porque no llevan "a ningún lugar".



En una entrevista de VilaWeb recogida por Europa Press, ha avisado de que admitirlas puede significar la inhabilitación de los miembros de la Mesa del Parlament: "No sé si tiene sentido que te inhabiliten por haber tramitado una resolución que no lleva a ningún lugar".



"No podremos mantener nada, porque duraremos un soplo y al día siguiente el Tribunal Constitucional (TC) lo anulará, y no tendrá ningún recorrido", y ha añadido que la inmolación debe hacerse si tiene alguna eficacia, en sus palabras.



Para él, admitir a trámite propuestas de resolución relativas a la monarquía o a la independencia no es confrontación inteligente porque esas iniciativas son declarativas, por lo que es "mucho más eficaz hacer un acto" para denunciar la situación.



Y ha afirmado que también es mucho más útil denunciar estas aberraciones --ha dicho textualmente-- jurídicas y democráticas: "Creo que es más inteligente poner en evidencia los tics demofóbicos del Estado español".



"¿Qué es más eficaz para desgastar al Estado español? ¿Denunciar esto o dejar que nos inhabiliten sin pena ni gloria por una tontería?", ha preguntado, aunque ha explicado que los partidos independentistas aún no han entrado en este debate.