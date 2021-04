Burgos, Pizzi y Pellegrino: Argentina se alimenta de la experiencia española

El entrenador argentino Juan Antonio Pizzi participa en una rueda de prensa el 21 de enero de 2021 en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 2 abr (EFE).- En los últimos 20 años, Germán Burgos, Juan Antonio Pizzi y Mauricio Pellegrino estuvieron sentados en el banquillo de equipos españoles. Del otro lado de la línea de cal y con pantalones cortos estaban los también argentinos Fernando Gago, Gabriel Milito y Cristian 'el Kily' González.

En 2021, los seis se encuentran en su país natal a cargo de un equipo de la Primera División. En el torneo gaucho también dirigen Miguel Ángel Russo y Luis Zubeldía, que tuvieron breves pasos por banquillos españoles, y Sebastián Méndez, Juan Manuel Azconzábal y Alexander Medina, que jugaron en España.

BURGOS, SIN SIMEONE NI EL ATLÉTICO

Tras una breve experiencia hace diez años como técnico del Carabanchel, Burgos (51 años) se convirtió en el entrenador asistente de Diego Simeone, primero en el Racing Club (2011) y luego en el Atlético de Madrid (2011-2020).

El año pasado decidió independizarse y hacerse cargo de un equipo.

'El Mono' asumió el cargo de entrenador del Newell's Old Boys a mediados de marzo de este año, tras la salida de Frank Kudelka, y desde entonces empató con el Unión sin goles y 2-2 ante el Atlético Tucumán.

El conjunto rosarino es penúltimo en la Zona A del torneo local y todavía no ganó.

PIZZI, EL MÁS EXPERIMENTADO

Pizzi (52 años) fue técnico del Valencia durante casi siete meses. Llegó al club en diciembre de 2013, tras haber sido campeón de la Liga argentina con el San Lorenzo de Almagro, y dejó el equipo a comienzos de julio de 2014.

Sin embargo, además del torneo gaucho con el equipo porteño, Pizzi ganó con la Universidad Católica la Liga chilena en 2010 y con la selección chilena la Copa América Centenario de Estados Unidos 2016.

También dirigió a Arabia Saudí en el Mundial de Rusia 2018 y a siete equipos americanos antes de llegar al Racing Club en enero de este año.

La Academia perdió la final de la Supercopa Argentina con el River Plate y es cuarta en la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol con 12 puntos, a siete del líder Colón de Santa Fe.

PELLEGRINO Y VÉLEZ, CANDIDATOS AL TÍTULO

Pellegrino (49 años) asumió el cargo de técnico del Vélez Sarsfield en abril de 2020, pero por la pandemia del coronavirus debutó como entrenador del conjunto porteño en octubre de ese año.

Llegó a las semifinales de la Copa Sudamericana y es uno de los candidatos a competir por el título en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

A falta de seis jornadas para el final de la primera instancia, el Vélez es líder de la Zona B con 16 puntos, tres más que sus perseguidores: Independiente y Defensa y Justicia.

Pellegrino debutó como técnico en el Valencia en 2012. Luego estuvo en Estudiantes (2013-2015), Independiente (2015-2016), Deportivo Alavés (2016-2017), Southampton (2017-2018) y Leganés (2018-2019).

MILITO, CUATRO CLUBES EN SEIS AÑOS

Tras ocho años en el fútbol español, primero en el Zaragoza (2003-2007) y luego en el Barcelona (2007-2011), Milito (40 años) se retiró en 2012 y en 2015 se hizo cargo como entrenador del Estudiantes de La Plata.

En 2016 dirigió a Independiente, en 2017 pasó al O'Higgins chileno y en 2019 regresó al Estudiantes.

Renunció al equipo bonaerense a comienzos de 2020 y en enero de este año llegó al Argentinos Juniors.

El Bicho es séptimo del Grupo A y está a un punto de la zona de clasificación para la próxima instancia.

GAGO, EL DEBUTANTE DE 34 AÑOS

El excentrocampista del Real Madrid (2006-2011) y del Valencia (2012-2013) se retiró en noviembre de 2020, tras un ciclo de poco más de un año como jugador del Vélez Sarsfield. En ese entonces el entrenador ya era Pellegrino.

Tras unas pocas semanas de descanso, Gago asumió el cargo de entrenador en el Aldosivi.

Su equipo es noveno de la Zona A con ocho unidades.

CRISTIAN GONZÁLEZ, EL OTRO NOVATO

'El Kily' González (46 años) jugó en el Zaragoza (1996-1999) y en el Valencia (1999-2003).

En 2011, el centrocampista argentino se retiró con la camiseta del Rosario Central y en junio de 2020 regresó al club de sus amores para tener su primera experiencia como entrenador.

El equipo rosarino es octavo del Grupo A con nueve puntos.

ZUBELDÍA Y RUSSO, LOS OTROS QUE DIRIGIERON EN ESPAÑA

Luis Zubeldía (40 años), ahora técnico del Lanús, tuvo un fugaz paso por el Alavés en 2017. Los directivos lo despidieron tras perder los primeros cuatro partidos.

Miguel Ángel Russo (64 años), campeón de la última Copa Maradona con el Boca Juniors, dirigió al Salamanca en la temporada 1998-1999, cuando el equipo blanquinegro estaba en la Primera División. Fue despedido al poco tiempo por malos resultados.

MÉNDEZ, AZCONZÁBAL Y MEDINA, CON PASADO EN EL FÚTBOL ESPAÑOL

El técnico del Godoy Cruz de Mendoza, Sebastián 'el Gallego' Méndez (43 años), jugó en el Celta de Vigo de 2002 a 2006.

Juan Manuel Azconzábal (46 años), entrenador del Unión, disputó un puñado de partidos en Las Palmas en 2008.

Alexander 'el cacique' Medina (42 años), técnico del Talleres de Córdoba, jugó en el Cádiz (2005-2007) y en el Racing de Ferrol (2007-2008).

QUINCE ENTRENADORES SIN VÍNCULO CON ESPAÑA

Quince de los 26 entrenadores del campeonato argentino no dirigieron ni jugaron en equipos españoles.

Son Sergio Rondina (Arsenal), Omar De Felippe (Atlético Tucumán), Javier Sangunetti (Banfield), Gustavo Coleoni (Central Córdoba de Santiago del Estero), Eduardo Domínguez (Colón), Sebastián Beccacece (Defensa y Justicia), Ricardo Zielinski (Estudiantes), Mariano Messera (Gimnasia), Frank Kudelka (Huracán), Julio Falcioni (Independiente), Iván Delfino (Patronato), Juan Manuel Llop (Platense), Marcelo Gallardo (River Plate), Diego Dabove (San Lorenzo) y Mario Sciacqua (Sarmiento).

Sebastián Meresman