Bukele pide a latinoamericanos en EE.UU. no votar por la congresista Torres

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. EFE/ Wilfredo Lara/Archivo

San Salvador, 1 abr (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidió la noche del jueves a los latinoamericanos en Estados Unidos no votar por la congresista Norma Torres tras un intercambio de mensajes en la red social Twitter.

"Espero que todos mis hermanos salvadoreños, mexicanos, hondureños, guatemaltecos, dominicanos, venezolanos y todos los latinoamericanos del Distrito 35 de California NO VOTEN por @NormaJTorres (Norma Torres)", publicó el mandatario salvadoreño.

Agregó que, a su juicio, "no trabaja para ustedes, sino para mantener a nuestros países en el subdesarrollo".

El intercambio de mensajes comenzó la tarde de este jueves cuando Torres, con raíces guatemaltecas, publicó uno relacionado con el caso de dos niñas arrojadas en la frontera entre Estados Unidos y México por un traficante de personas.

"Esto es una gran vergüenza para los gobiernos de #Guatemala #Honduras #ElSalvador, sus compatriotas merecen gobiernos que realmente están comprometidos a combatir la corrupción y el narco! (sic)", escribió Torres.

Bukele señaló que se trataba de niños de Ecuador y no de El Salvador y que "debería de usar una parte del cheque de sus financistas para comprar anteojos".

La legisladora estadounidense compartió una publicación del New York Times de junio de 2019 sobre el migrante salvadoreño Óscar Alberto Martínez Ramírez y su hija de 23 meses, fallecidos al intentar cruzar el río que divide la frontera de México y EE.UU.

"Lo diré más claro. Esto es el resultado de dictadores narcisistas como usted interesados en ser 'cool' mientras la gente huye por miles y muere por cientos", sostuvo Torres y agregó: "Envíeme un par de gafas para que pueda ver el sufrimiento de su pueblo a través de sus ojos".

El presidente salvadoreño criticó la publicación y aseguró que esa muerte se dio en la primavera de 2019 "durante el Gobierno de (Salvador) Sánchez Cerén".

La muerte de Óscar y su hija se registró el 23 de junio de 2019, cuando Sánchez Cerén había dejado el Ejecutivo ya que Bukele lo asumió el día 1 de dicho mes.

Esta no es la primera vez que el mandatario salvadoreño tiene una confrontación en las redes sociales con congresistas de Estados Unidos.

En noviembre de 2020, acusó a 12 congresistas estadounidenses, sin aportar pruebas, de seguir órdenes del filántropo George Soros, después de que uno de ellos respaldara los allanamientos realizados por la Fiscalía en diferentes oficinas gubernamentales.

El mandatario salvadoreño, mediante mensajes en su cuenta de Twitter, recordó una carta enviada por varios congresistas en la que se mostraban preocupados por la situación de la prensa en El Salvador.

"Los congresistas de @georgesoros (George Soros). Vean los nombres, son exactamente los mismos. Uno por uno, sacarán los mismos 12 de la carta de El Faro", señaló el presidente Bukele, quien cerró el mensaje escribiendo "@OpenSociety al ataque".

De acuerdo con medios locales, Torres es una las voces más críticas con los gobiernos del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) y una de las promotoras de la denominada "lista Engel".

La prensa centroamericana espera que dicha lista se conozca en junio e incluya los nombres de funcionarios señalados de corrupción de los tres países.