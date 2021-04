Biden dice que la creación de empleos en marzo en EEUU es fuente de "esperanza"Washington, 2 Abr 2021 (AFP) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró este viernes la caída de la tasa de desempleo en 0,2 puntos porcentuales en marzo y la creación de más de 916.000 puestos de trabajo, que consideró una "fuente de esperanza"."Todavía nos queda un largo camino por recorrer para que nuestra economía esté encarrilada nuevamente después de la peor crisis económica en casi un siglo", indicó en una alocución en la Casa Blanca. La tasa de desempleo bajó de 6,2% en febrero a 6% en marzo, pero la creación de empleo se aceleró a un ritmo no registrado desde agosto. "Mi mensaje a los estadounidenses es que la ayuda está aquí. Ya vienen las oportunidades y, por fin, hay esperanza para muchas familias", agregó Biden.El mandatario atribuyó este impulso al plan de estímulo de 1,9 billones de dólares promovido por su gobierno, y aprobado por el Congreso este mes, para ayudar a los hogares y las empresas a superar el bache económico. Este paquete incluye la entrega de cheques de 1.400 dólares para las familias. Según Biden, el 7 de abril, 130 millones de hogares habrán recibido este bono. Sin embargo, pese a la mejora, todavía hay 8,4 millones de empleos perdidos que no se han recuperado con respecto al nivel previo a la pandemia. Además unas seis millones de personas más están trabajando en empleos parciales en comparación con antes de la crisis, ya que no pueden encontrar un puesto a tiempo completo. Con respecto a la pandemia, Biden pidió a los estadounidenses que no bajen la guardia frente al covid-19, pese al optimismo por el avance del programa de vacunación. "No bajen la guardia en la recta final. Utilicen mascarillas. Mantengan una distancia segura los unos de los otros. Lávense las manos. Vacúnense cuando sea su turno", pidió el mandatario durante una alocución en la Casa Blanca. "Necesitamos terminar este trabajo". Actualmente, según los últimos datos oficiales de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC), Estados Unidos ha vacunado a casi 100 millones de personas con al menos una dosis y más de 56 millones recibieron ambas inoculaciones. "Les ruego. No cedan el progreso que hemos logrado todos con tanto esfuerzo", agregó. jca-an/gma -------------------------------------------------------------