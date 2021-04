21/12/2020 Así comenzó el amor entre Sonsoles ónega y César Vidal. MADRID, 2 (CHANCE) Sonsoles Ónega está viviendo uno de los mejores momentos de su vida y es que ha vuelto a encontrar el amor de la mano de César Vidal, una persona muy afín a los pensamientos de la periodista y con el que la hemos pillado ya en varias ocasiones, pero... ¿cómo empezaron a conocerse? En estas imágenes rescatadas de hace unos meses podemos ver como ambos compartieron confidencias y muestras de complicidad en la terraza de un bar, la pareja no dudaba en intercambiar gestos de atracción y conexión que acompañaron de varios besos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Sonsoles Ónega está viviendo uno de los mejores momentos de su vida y es que ha vuelto a encontrar el amor de la mano de César Vidal, una persona muy afín a los pensamientos de la periodista y con el que la hemos pillado ya en varias ocasiones, pero... ¿cómo empezaron a conocerse?



En estas imágenes rescatadas de hace unos meses podemos ver como ambos compartieron confidencias y muestras de complicidad en la terraza de un bar, la pareja no dudaba en intercambiar gestos de atracción y conexión que acompañaron de varios besos.



Durante el encuentro, Sonsoles se percató de la presencia de los fotógrafos e intentó evitarlos ya que no fue de su agrado descubrir que le estaban grabando, pero aún así la presentadora no pudo evitar demostrar lo enamorada que está de César Vidal.



Y es que en estos momentos la periodista está teniendo un éxito profesional bestial de la mano de su programa 'Ya es mediodía' con el que nos informa a todos los espectadores después de 'El programa de Ana Rosa'. Sonsoles compagina su ajetreada vida como periodista con su nueva pareja, de la que está, como podemos ver, muy enamorada.