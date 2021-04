AMP.- Ucrania.- Rusia dice que respondería "con las medidas que hagan falta" si EEUU enviara tropas a Ucrania

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



La Presidencia de Rusia ha afirmado este viernes que respondería "con las medidas que hagan falta" en caso de que Estados Unidos enviara tropas a Ucrania, ante el aumento de las tensiones y el envío de militares por parte de Moscú a la zona fronteriza.



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó el jueves a Moscú de incrementar su despliegue en la zona fronteriza, lo que se vio seguido por las advertencias de Estados Unidos a Rusia sobre una posible "intimidación" a Kiev.



Asimismo, el Ministerio de Defensa de Ucrania indicó que el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha prometido al país que Washington "no dejará sola a Ucrania" en caso de que haya un recrudecimiento del conflicto, tras el traslado de tropas rusas hacia la zona fronteriza.



En respuesta, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha indicado que un posible envío de tropas estadounidenses a la zona "implicaría un incremento de la tensión cerca de las fronteras de Rusia, que tendría que tomar medidas adicionales para garantizar la seguridad". "Todas las que hagan falta", ha añadido.



Peskov ha manifestado además que Rusia "no es parte del conflicto ni puede garantizar un armisticio completo" en el este de Ucrania, según ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik. "El armisticio es entre los bandos que están en la línea de separación: las Fuerzas Armadas de Ucrania y las de las repúblicas autoproclamadas que ella desconoce", ha zanjado.



El Kremlin ya aseguró el jueves que las autoridades están tomando medidas para "garantizar la seguridad de sus fronteras" ante el aumento de las actividades de la OTAN en la zona fronteriza con Ucrania.



El conflicto lleva abierto desde 2014 después de que las mencionadas repúblicas declararan su independencia tras un referéndum ilegal a ojos de la comunidad internacional, pero con el apoyo de Rusia, que recientemente también se había anexionado Crimea.



En la actualidad rige un alto el fuego, del que la misión de vigilancia de la Organización para Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) registra violaciones diarias que han dejado decenas de víctimas mortales.



La tensión ha ido en aumento durante las últimas semanas tras el intercambio de declaraciones entre la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia tras cumplirse siete años de la anexión de Crimea y el empeoramiento general de las relaciones por las sanciones al país euroasiático por el envenenamiento del opositor Alexei Navalni.



BIDEN Y ZIELINSKY HABLAN



Poco después de estas declaraciones, ha transcendido una llamada de teléfono entre el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski y el presidente estadounidense, Joe Biden, en el que el segundo ha vuelto a manifestar su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania.



La Casa Blanca ha asegurado que Biden ha transmitido su apoyo por al plan anticorrupción y la agenda de reformas que Zelenski que han sido calificadas de "centrales para las aspiraciones Euro-Atlánticas de Ucrania".



También han señalado la importancia de la cooperación entre ambas naciones contra el coronavirus y para fortalecer la democracia en la región.



"Me alegro de hablar con el presidente (Biden). Ucrania aprecia el apoyo de Estados Unidos a diferentes niveles. Estamos hombro con hombro cuando se trata de la preservación de nuestras democracias. Mi compromiso de transformar Ucrania, mejorar la transparencia y lograr la paz es fuerte. La asociación estadounidense es crucial para los ucranianos", ha remarcado en Twitter el presidente ucraniano.