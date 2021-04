AMP.- Coronavirus.- Ecuador decreta el estado de excepción durante 30 días en ocho provincias a causa del coronavirus

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha aprobado este viernes un decreto para la declaración del estado de excepción durante 30 días en ocho provincias del país, con un toque de queda durante una semana, a causa de la pandemia de coronavirus.



"He firmado Decreto 1282 declarando estado de excepción por 30 días en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay, Loja, Santo Domingo, El Oro y Esmeraldas, con toque de queda del 2 al 9 de abril, desde las 20.00 hasta las 05.00", ha dicho Moreno a través de su cuenta en la red social Twitter. "¡La pandemia no termina, debemos cuidarnos!", ha agregado.



El texto del decreto recoge que la decisión ha sido adoptada "por la situación agravada de la COVID-19, sus consecuencias en la vida y salud de los ciudadanos, y sus efectos en el sistema de salud pública, a fin de reducir la velocidad de contagio del virus".



En este sentido, resalta que de esta forma se dispone "la movilización de todas las entidades de la Administración" y "se dispone al Ministerio de Salud Pública el fortalecimiento de las acciones y mecanismos para la atención de la gravedad de la emergencia sanitaria" en estas provincias.



Asimismo, manifiesta que, de esta forma, "se suspende el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la libertad de asociación y reunión", si bien enumera una serie de excepciones para empleados públicos y en los sectores básicos.



El anuncio de Moreno ha llegado horas después de que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) le recomendara adoptar esta decisión. El organismo sugirió implantar un toque de queda prohibir las reuniones sociales y familiares, así como la venta de alcohol de lunes a jueves desde las 18.00 y los fines de semana todo el día.



En las ocho provincias mencionadas, el COEN ha abogado por suspender la jornada laboral presencial en el sector público entre el 5 y el 9 de abril, restringir el acceso a playas, suspender actividades deportivas y no autorizar la apertura de bares.



Asimismo, ha apostado por suspender clases presenciales y reducir el aforo de centros comerciales, restaurantes y ceremonias religiosas al 30 por ciento, así como restringir la circulación de vehículos particulares. Estas restricciones no se aplicarían a trabajadores del sector de la salud, servicios de emergencias y agencias de control, además de empleados de emergencias, cadenas logísticas, transporte o medios de comunicación, entre otros.



Por otro lado, Zapata ha apuntado que se asegurarán medidas para que la población pueda ir a votar en las elecciones presidenciales del 11 de abril.



Moreno había advertido el jueves de que otro confinamiento total en el país latinoamericano sería "letal" para su economía y ha hecho una llamamiento a la ciudadanía y les ha pedido "evitar una crisis como la de 2020", según ha informado el diario 'El Universo'.



En la actualidad, el país tiene vigentes restricciones en algunos puntos, como en la capital, Quito, y en la ciudad de Guayaquil. Las nuevas restricciones se deben a que el país se enfrenta a un aumento de contagios, con 330.388 casos confirmados y 16.977 fallecidos hasta este jueves.