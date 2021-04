Alba Díaz disfruta de la noche madrileña muy bien acompañada

27/06/2019 Alba Díaz se ha convertido en una de las influencers más populares de nuestro país EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 2 (CHANCE)



Alba Díaz está viviendo uno de sus mejores momentos y nosotros estamos siendo testigos de cómo está aprovechando el tiempo en esta nueva etapa de su vida. Lo cierto es que la hija de Vicky Martín Berrocal y El Cordobés tiene una relación extraordinaria con ambos y son sus confidentes, pero a veces también se deja ver con amigos, como en esta ocasión, en la que la hemos visto compartiendo su tiempo con una persona que la escuchaba atentamente.



Como decíamos, la hija de la diseñadora comparte conversación y confidencias en la noche madrileña disfrutando de una agradable cena en la terraza de un restaurante en el que charló durante toda la velada con un amigo. Y es que hace ya muchos meses que no sabemos nada de la vida amorosa de Alba, quizás haya encontrado en esta compañía la comprensión y la complicidad que no tuvo en su última relación.



Mientras que Alba fue la más comunicativa e insistente durante el encuentro, su amigo se limitó a escucharla y debatir algunas de las cuestiones en las que parecían no estar de acuerdo. Y es que parece que la hija de El Cordobés tenía mucho qué contarle a su compañía, lo que no sabemos es qué era ese tema tan importante del que estaba informando a su amigo.