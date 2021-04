Aguirre confía en nómina de Monterrey para afrontar Liga local y de Campeones

Javier Aguirre entrenador de Rayados de Monterrey reacciona en una jugada ante León, miércoles 10 de marzo de 2021. EFE/Miguel Sierra/Archivo

Monterrey (México), 2 abr (EFE).- Javier Aguirre, entrenador de los Rayados de Monterrey, afirmó este viernes que su equipo tiene plantilla para afrontar la Liga local y la Liga de Campeones de la Concacaf que comienza el 6 de abril.

"Es un plantel vasto, de niveles parecidos. Si sale un jugador y entra otro, no se nota. Intentaremos darle minutos a todos porque vienen de un maratón de partidos y necesitamos a todos frescos para que rinda el equipo", dijo en rueda de prensa.

El Monterrey afrontará un abril de cinco partidos de Liga y dos duelos de octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante el Atlético de Pantoja dominicano, al que enfrentarán en la ida de la eliminatoria el 8 de abril y en la vuelta el 15 del mismo mes.

Aguirre empezará a medir los minutos de sus jugadores desde este sábado cuando los Rayados reciban al San Luis, en la decimotercera jornada del Clausura 2021, duelo en el que el Monterrey luchará por no bajar del cuarto lugar de la clasificación.

"Tendrá que haber rotaciones. En Europa cuando me tocó jugar Liga, Copa del Rey, Liga de Campeones de Europa o Europa League siempre estuvimos pendientes de distribuir los minutos de los jugadores", explicó el antiguo técnico del Atlético de Madrid.

Ante el San Luis, Aguirre confirmó las bajas del defensa argentino Nicolás Sánchez, el lateral mexicano Miguel Layún y el delantero marfileño Ake Loba.

"Los tres no participarán por temas físicos. Miguel sufrió una rotura de fibras; el caso de Ake es una torcedura de tobillo y Nico está en la última fase de su readaptación al juego y acusa molestias en la rodilla", señaló el estratega de 62 años.

Javier Aguirre afirmó que el argentino Rogelio Funes Mori se encuentra tranquilo y no está obsesionado por marcar el gol que lo convertiría junto al chileno Humberto Suazo en el máximo anotador de Rayados con 121 dianas.

"A Rogelio le digo que lo maneje con naturalidad, que haga su trabajo y si cae el gol, bien. Sé que en internamente piensa en ello, pero conociéndolo le importa más que el equipo gane. Si sigue sano tarde o temprano llegará la marca, pero no me parece que lo tiene obsesionado ni que le coma la cabeza", finalizó.