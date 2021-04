94-101: Los reforzados Nuggets de Campazzo sufren pero tumban a los Clippers

El jugador de los Nuggets de Denver Nikola Jokic (d) enfrenta a Ivica Zubac (i), de los Clippers de Los Ángeles. EFE/Erik S. Lesser/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 2 abr (EFE).- Los Denver Nuggets de Facundo Campazzo, que se han reforzado con Aaron Gordon, tumbaron a Los Angeles Clippers (94-101) en un partido que controlaron durante tres cuartos pero en el que acabaron sufriendo al final.

Con una triunfo muy meritorio en el Staples Center de la ciudad californiana, el conjunto dirigido por Michael Malone (30-18) está empatado con Los Angeles Lakers en la cuarta plaza del Oeste y ya amenaza la tercera posición de sus rivales hoy, los Clippers (32-18).

El generoso esfuerzo colectivo de todo el equipo, tanto en ataque como en defensa, fue la clave de unos Nuggets que se permitieron el lujo de que Nikola Jokic, su gran estrella, acabara el partido con "solo" 14 puntos (6 de 16 en tiros)

No obstante, el pívot serbio sumó 7 rebotes y 7 asistencias, y anotó 5 de sus puntos en el último cuarto cuando le entraron mil dudas a sus compañeros.

Todos los jugadores del quinteto inicial de los Nuggets lograron dobles dígitos de anotación, con especial mención para Jamal Murray (23 puntos y 8 rebotes) y Michael Porter Jr. (20 puntos y 4 rebotes).

Sin egoísmos y con una muy fluida circulación del balón, los Nuggets consiguieron 28 asistencias en total (17 de los Clippers), que se tradujeron en un 48 % en tiros de campo y un magnífico 52 % en triples.

Campazzo jugó 20 minutos en los que logró 3 puntos (enchufó el único triple que intentó), 4 rebotes, 5 asistencias y un robo frente a 2 pérdidas.

Por parte de los Clippers, que en ningún momento de la noche se pusieron por delante en el marcador, el más destacado fue Kawhi Leonard con 24 puntos y 12 rebotes.

Serge Ibaka continúa de baja por problemas en la espalda y se ha perdido los últimos diez partidos de los Clippers.

La pesadilla de los angelinos con los Nuggets continúa, ya que este fue el equipo que en la "burbuja" de la pasada temporada, y contra los pronósticos, les eliminó en las semifinales de la Conferencia Oeste.

DOMINIO DESDE EL PRINCIPIO

Paul George, que fue baja por lesión en los dos últimos partidos, regresó hoy a la pista y anotó 5 puntos nada más comenzar el duelo.

Ahí se acabaron las buenas noticias para los Clippers en el arranque.

La pegajosa defensa de los Nuggets, especialmente agresiva en el perímetro de los Clippers, tomó las riendas del partido mientras Will Barton se lucía con 8 puntos nada más salir del vestuario (9-17 en la mitad del primer cuarto).

Campazzo pisó la cancha con cinco minutos por jugar, robó a George el balón en su primera acción, y repartió una asistencia para el triple de Porter Jr. en su segunda intervención.

Las cosas marchaban de lujo para los Nuggets (20-31 tras el primer cuarto) pese a las dos faltas muy tempranas de Jokic.

Nada cambió en el segundo cuarto.

Campazzo compartió minutos con Murray en pista mientras Porter Jr. y Gordon se inflaban en la zona y con poderosos cortes a canasta.

Jokic llegó al descanso con solo 4 puntos (2 de 7 en tiros), pero la defensa de los Nuggets se mantenía a un nivel excelente ante unos Clippers entre inoperantes y desanimados (49-62).

Leonard se echó el equipo a la espalda en la reanudación y los Clippers se pusieron a siete (69-76 tras ocho minutos), pero un triple providencial de Campazzo en ese momento desarmó la tímida rebeldía de los locales (70-81 antes del último cuarto).

Sin embargo, todo el aplomo, la serenidad y la confianza que habían mostrado los Nuggets hasta entonces se desvanecieron.

Entre George y Zubac orquestaron un gran parcial de 13-3 en poco más de cinco minutos, y los Clippers llegaron incluso a tener un tiro de Leonard para dominar en el marcador por primera vez en toda la noche (83-84 con seis minutos por jugarse).

Pero los Clippers no consiguieron culminar la remontada y, como una maldición que estaba durmiendo y que de repente despertó, Jokic se encargó de despedazar las ilusiones de los angelinos y de darle a los Nuggets la victoria por la que habían sudado y trabajado durante toda la velada.

David Villafranca