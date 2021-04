1-8. Greinke y Astros brillan en la jornada inaugural ante Atléticos

Zack Greinke abridor de Houston Astros. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Oakland (California, EE.UU.), 1 abr (EFE).- El veterano abridor Zack Greinke lanzó seis entradas en blanco, el jardinero izquierdo Michael Brantley y el tercera base Alex Bregman pegaron sendos cuadrangulares consecutivos en la octava entrada, y los Astros de Houston silenciaron los abucheos hostiles de los aficionados de los Atléticos de Oakland a los que ganaron por paliza de 1-8.

Los seguidores de los Atléticos tuvieron que esperar un año más para abuchear adecuadamente a los Astros, que se suponía que jugarían su primer partido de visitantes de la temporada 2020 acortada por el coronavirus en Oakland la primavera pasada.

El escándalo de robo de señales de Houston fue sacado a la luz por el derecho Mike Fiers de los Atléticos contra su antiguo club, y muchos en la multitud corearon "¡Tramposos!"

Entre los mayores aplausos de la noche se dieron cuando Carlos Correa fue golpeado por la bola rápida de Chris Bassitt en la cuarta entrada. Con un corredor en posición de anotar, no parecía ser intencionado.

Respaldado por un doble de dos carreras del bateador designado, el cubano Yordan Álvarez, Greinke (1-0) permitió tres imparables, abanicó a cuatro bateadores rivales y no dio un pasaporte en la novena victoria consecutiva de Houston en el día inaugural, récord del club.

Marca la racha más larga de las mayores, y los Astros se unieron a otros cuatro equipos para ganar nueve aperturas de temporada consecutivas, como lo habían hecho antes los Marineros (2007-15), Rojos (1983-91), Mets (1975-83) y St. Louis Browns (1937-1945).

El partido fue presenciado por 10.436 espectadores, que ocuparon por completo el 20% del aforo del Coliseo de Oakland permitido por las ordenanzas de California en las normas de la lucha contra la pandemia del coronavirus.

Los aficionados regresaron al campo de los Atléticos por primera vez desde el 2 de octubre del 2019 cuando perdieron ante los Rays de Tampa Bay en el partido de comodines de la Liga Americana.

Houston perdió todos menos uno de los ocho partidos en Oakland en el 2020, antes de eliminar a los Atléticos en una Serie Divisional de la Liga Americana de cuatro juegos el otoño pasado.

Bassitt (0-1), un derecho que tuvo marca de 5-2 en 11 aperturas para emerger como el as de los Atléticos la temporada pasada, permitió tres carreras y cuatro imparables en cinco entradas y un tercio. Ponchó a tres y dio dos bases por bolas y cargó con la derrota.

El campocorto venezolano, Elvis Andrus, entregó el primer hit de Oakland con un doble por regla en el tercero. Andrus hizo su debut con los Atléticos luego de ser traspasado en febrero por los Vigilantes de Texas a cambio del bateador designado Khris Davis.

También se dio el regreso del tercera base de los Atléticos, Matt Chapman, después de que jugase solo 37 partidos en el 2020 debido a una lesión en la cadera derecha que requirió cirugía en septiembre.