Victoria de Minnesota Timberwolves ante New York Knicks por 102-101

Minnesota Timberwolves se impuso en casa a New York Knicks por 102-101 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Minnesota Timberwolves cayeron derrotados a domicilio contra Brooklyn Nets por 112-107, mientras que los de New York Knicks también perdieron en casa con Miami Heat por 88-98, consiguiendo un total de tres derrotas en los últimos cinco partidos. Minnesota Timberwolves, tras el partido, se queda por el momento fuera de los puestos de Play-off con 12 victorias en 48 partidos disputados. Por su parte, New York Knicks sigue en puestos de Play-off con 24 partidos ganados de 48 jugados.

Durante el primer cuarto hubo varios cambios de líder en el marcador, aunque finalmente terminó distanciándose el equipo visitante y concluyó con un resultado de 19-26. Posteriormente, en el segundo cuarto los jugadores locales recortaban distancias en el marcador y redujeron al mínimo la diferencia de puntos al final del cuarto, el cual finalizó con un resultado parcial de 31-25. Tras esto, los equipos acumularon un total de 50-51 puntos antes del descanso.

En el transcurso del tercer cuarto el equipo visitante se distanció en el luminoso, llegó a ir ganando por 12 puntos (62-74) hasta que acabó con un resultado parcial de 20-30 (y un 70-81 global). Por último, durante el último cuarto el equipo local logró remontar el resultado, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 12-2 y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 32-20. Tras todo esto, el partido finalizaba con un resultado de 102-101 para los locales.

Gran parte de la victoria de Minnesota Timberwolves se cimentó a partir de los 18 puntos, seis asistencias y 17 rebotes de Karl-Anthony Towns y los 24 puntos, tres asistencias y dos rebotes de Anthony Edwards. Los 26 puntos, seis asistencias y 12 rebotes de Julius Randle y los 23 puntos, dos asistencias y tres rebotes de RJ Barrett no fueron suficientes para que New York Knicks ganase el partido.

El próximo choque de Minnesota Timberwolves será contra Memphis Grizzlies en el Fedexforum. Por su parte, el próximo rival de New York Knicks será Dallas Mavericks, con el cual se medirá en el Madison Square Garden.