Tribunal Electoral prohíbe a López Obrador exponer acciones de su Gobierno

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

México, 31 mar (EFE).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) de México publicó este miércoles criterios que prohíben al presidente Andrés Manuel López Obrador y a otros funcionarios hacer propaganda política o difundir acciones de Gobierno en sus conferencias de prensa de todos los días.

Además, advirtió a los concesionarios de radio y televisión que transmitan de manera completa o parcial las conferencias llamadas mañaneras, en entidades donde se están desarrollando campañas electorales, que "incurren en un alto riesgo de transgredir la restricción constitucional" y podrían resultar sancionados.

En un comunicado, los magistrados del Tepjf consideraron que las conferencias matutinas "se trata de un nuevo modelo de comunicación gubernamental que comprende información de interés público, (pero) ésta no puede sustraerse del marco constitucional y legal vigente, en particular, de las restricciones en materia de propaganda gubernamental durante las campañas electorales".

Además, señalaron que lo relevante en materia electoral "no es el tipo de formato comunicativo en que se producen las conferencias mañaneras, sino el contenido y las manifestaciones específicas de las y los funcionarios que participen en estas".

Esto "es lo que finalmente determina si se trata o no de propaganda gubernamental prohibida durante el periodo de campañas electorales".

Por ello, los magistrados consideraron que los servidores públicos "tienen el deber de cuidar que sus mensajes no contengan elementos dirigidos a influir en las preferencias electorales o en la opinión pública durante los procesos electorales federal o local".

Además de que deben ser "particularmente escrupulosos, en la etapa de campañas electorales, al dirigir mensajes que pueden ser retomados por los medios de comunicación para su posterior difusión".

A mediados de enero, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a López Obrador evitar manifestarse respecto a temas electorales y a emitir opiniones a favor o en contra de aspirantes ni coaliciones durante sus conferencias matutinas y otros eventos gubernamentales, de cara a las elecciones del 6 junio.

Días después, la Consejería Jurídica de la presidencia de México informó que solicitó al Tribunal Electoral analizar un acuerdo emitido por la autoridad electoral en el que se establecen los criterios para que el presidente Andrés Manuel López Obrador evite hablar sobre elecciones en su conferencia matutina.

El 6 de junio de 2021, unos 94 millones de mexicanos están llamados a las urnas para elegir a los 500 diputados federales, 15 de los 32 gobernadores, 30 congresos estatales y 1.900 ayuntamientos. Nunca en la historia de México se han escogido tantos cargos públicos a la vez.