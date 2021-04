Tenis.-Tenis/Miami.- Bautista vuelve a doblegar a Medvedev y se medirá a Sinner en semifinales

Sara Sorribes cayó plantando cara en cuartos ante Bianca Andreescu



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El tenista español Roberto Bautista Agut ha superado en cuartos de final al número 2 del mundo y primer cabeza de cartel del Masters 1.000 de Miami, el ruso Daniil Medvedev, en dos sets (4-6 y 2-6) y se medirá en semifinales al italiano Jannik Sinner, mientras que Sara Sorribes perdió en cuartos ante la canadiense Bianca Andreescu en tres mangas.



Bautista sigue invicto ante Daniil Medvedev y ya son tres las victorias ante el ruso, actual número 2 del ranking ATP. En Miami, en apenas hora y media, el español sacó a relucir su mejor tenis y se mostró intratable, superando a su rival por la vía rápida.



Un triunfo que permite al actual número 12 del mundo, y el segundo mejor español tras Rafa Nadal, meterse por primera vez en su carrera, a sus 32 años, en semifinales del Masters 1.000 de Miami, donde se topará con un Jannik Sinner, número 31 en la ATP, que llega de ganar al kazajo Aleksandr Búblik.



Un rival de menor ranking y menor peso en el circuito pero llamado a llegar a cotas mayores. Viene por un camino más fácil que Roberto Bautista y, en el duelo previo entre ambos en Dubai, Sinner noqueó al español en tres mangas (6-4, 3-6, 7-5).



No partirá como claro favorito Bautista, pero sí con la presión que conlleva el tener mejor ranking, más experiencia y haber eliminado al máximo favorito. Si el de Castellón pone en pista el juego desplegado ante Medvedev, tendrá ya parte del triunfo en su mano.



Y es que no dio opción al máximo favorito de este torneo. En un partido que empezó muy igualado, con la primera media sin siquiera una opción de poder romper el servicio al rival en ningún lado de la pista, Bautista rompió al fin el saque de Medvedev y, sacando con 5-4 a favor, se sobrepuso al primer 'break point' del rival y cerrar el primer set a su favor.



En la segunda manga, las buenas sensaciones de Bautista fueron a más. De hecho, le birló el primer servicio a Medvedev y con 1-2 a su favor y saque, Bautista remontó un 15/40 adverso para ponerse 1-3 y volver a romper el saque del ruso y sentenciar el set y el partido.



"Ganarle a un número 2 del mundo siempre va a ser especial. Y ganarle en dos sets y también en la forma en que se encuentra él pues es para estar contento. Trabajo muy duro e intento mejorar cada día para jugar partidos de mayor nivel y exigentes como el de hoy. Estoy muy contento de haberlo sacado adelante. Es uno de los mejores triunfos en mi carrera", aseguró Bautista tras el partido.



Por otro lado, en el cuadro femenino, la española Sara Sorribes perdió su partido de cuartos de final contra la canadiense y número 8 del torneo de Miami Bianca Andreescu (6-4, 3-6 y 6-3). Eso sí, Sorribes plantó cara en 2 horas y 36 minutos de juego.



Andreescu ya se cargó en octavos de final a la española Garbiñe Muguruza, también en tres sets (3-6, 6-3 y 6-2). Ahora, hizo lo propio con una Sorribes que llegó a empatar el partido en el segundo set pero que no pudo doblegar a la canadiense en la tercera y definitiva manga.



Un gran saque de Sorribes, la número 58 del ranking WTA, le dio alas en una segunda manga que le hizo creer en la posibilidad de alcanzar las semifinales en Miami, pero el tercer set fue de nuevo para una Andreescu, la número 9 del mundo, que volvió a dominar.