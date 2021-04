R.Unido.- Johnson reconoce que Reino Unido tiene que hacer más contra el racismo tras un polémico informe

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha asegurado este jueves ante los medios que el país que dirige "tiene que hacer más contra el racismo" tras la publicación de un polémico informe gubernamental que rebajaba la importancia de este problema.



Jonhson ha aclarado en declaraciones recogidas por 'The Guardian' que aunque el informe es "un trabajo interesante", el Gobierno no está completamente de acuerdo con todo su contenido.



El mencionado informe asegura que el racismo y la injusticia racial todavía existen, pero que otras circunstancias como el contexto socioeconómico, la influencia familiar o la geografía tienen un impacto mayor en las circunstancias vitales que la raza.



En un apartado se asegura que en algunos sectores hay "reticencias a reconocer que Reino Unido se ha vuelto abierto y más justo".



Tras la publicación del informe, Samuel Kasumu, el principal asesor de Johnson en materia de igualdad racial, ha dimitido de su cargo.



Desde el número 10 de Downing Street se asegura que el plan de Kasumu era dejar el Gobierno en mayo y desvinculan su decisión del mencionado informe.



El asesor ya había intentado dimitir en febrero y sus diferencias sobre como afrontar la política racial eran "insostenibles", según fuentes de 'The Guardian'.