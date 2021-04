Raúl García: "Tenemos claro el plan y va a ir bien, seguro"

El delantero del Celta de Vigo Gabriel Fernández (d) pugna por un balón con el mediapunta del Atletic de Bilbao Raúl García (i). EFE/Salvador Sas/Archivo

Bilbao, 1 abr (EFE).- Raúl García, jugador del Athletic Club, aseguró que el equipo rojiblanco llega "en un buen momento" a la final de la Copa del Rey 2020 que disputará el sábado frente a la Real Sociedad y añadió que tiene "claro el plan" a seguir en el partido y que "va a ir bien, seguro".

"Llevamos toda la semana disfrutando mucho el momento. Es un partido importante, pero tenemos claro que con el plan que queremos seguir va a ir bien, seguro", señaló el navarro en declaraciones difundidas por el club bilbaíno antes del entrenamiento que han celebrado en la Ciudad Deportiva del Sevilla FC.

Raúl, por otro lado, lanzó un mensaje a los más jóvenes de la plantilla para que "disfruten" de unos "momentos que no son fáciles que lleguen y que no sabes si van a tardar en volver".

"Deben saber que tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien y de seguir un plan que llevamos trabajando unos días. No hay que preocuparse de nada más", añadió el delantero.

Por último, comentó que en las "malas circunstancias para todos" que se viven en la actualidad a causa de la pandemia "es un momento en el que la sociedad necesita alegría" y van a poner su empeño en hacer "la parte que nos toca". "Y luego tenemos que tener esa responsabilidad de cara a la sociedad de saber el momento en el que estamos", concluyó.