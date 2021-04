Raquel Perera muestra su opinión sobre el documental de Rocío Carrasco

17/06/2014 Raquel Perera, en una foto de archivo de Europa Press SOCIEDAD JOSEFINA BLANCO



MADRID, 1 (CHANCE)



Si hay un divorcio del que se haya hablado muchísimo en estos últimos meses ha sido el de Sara Carbonero e Iker Casillas, una de las parejas más mediáticas de la prensa del corazón que confirmaba su ruptura sentimental a través de las rede sociales. Son muchos los rostros conocidos que han hablado abiertamente sobre qué les parece esta decisión de la pareja que, por lo que se ha comentado, la habían tomado hace ya bastante tiempo.



La última en opinar de esta ruptura ha sido Raquel Perera, quien ha confesado que: "Les tengo mucho cariño y les quiero muchísimo a los dos y lo que quiero es que sean felices, nada más". Con estas palabras demostraba el amor que tiene hacia la pareja, pero no se quería mojar con todas las informaciones que se han vertido acerca de lo que ha podido hacer o no el futbolista.



La exmujer de Alejandro Sanz asegura que la relación con el cantante va mucho mejor: "Nada. Todo está olvidado. La verdad que todo está muy bien y tenemos una relación muy estrecha por los niños y porque al final y al cabo no nos llevamos mal".



En cuanto a uno de los temas más polémicos en los últimos días, el documental de Rocío Carrasco, Raquel asegura que: "Yo la verdad que no conozco la historia y no puedo opinar. Pero creo que cuando hay dos niños siempre se sufre. Nunca se sabe quién tiene la verdad o no. La verdad que no me atrevo ni si quiera a dar mi propia opinión porque desconozco lo que ha pasado. No he visto tampoco la docu-serie. He visto trocitos que han puesto, pero vamos, que no me atrevo a opinar bajo ningún concepto".