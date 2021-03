Proponen inhabilitar por 10 años al expresidente peruano Vizcarra

El expresidente peruano Martín Vizcarra. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 31 mar (EFE).- Una comisión del Congreso de Perú aprobó un informe que propone que el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) sea inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante diez años por haberse vacunado en secreto contra la covid-19.

La decisión fue tomada este miércoles por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tras haber investigado la vacunación irregular de funcionarios, sus familiares e invitados con dosis de la farmacéutica china Sinopharm, que el año pasado hizo ensayos clínicos en el país.

De ser aprobada la propuesta, que aun debe ser revisada por la Comisión Permanente antes de pasar a debate y votación en el pleno, esto puedo impedir que Vizcarra continúe su campaña como candidato al Congreso en las elecciones generales del próximo 11 de abril.

EL "VACUNAGATE" PERUANO

En el llamado "Vacunagate peruano" al menos un centenar de funcionarios públicos, familiares e invitados recibieron irregularmente la candidata a vacuna de Sinopharm en Perú, entre los cuales estuvieron Vizcarra, su esposa y su hermano mayor.

Junto a las dosis enviadas por Sinopharm para el ensayo de su candidata a vacuna en Perú, que se desarrolló a fines del año pasado con 12.000 voluntarios, el laboratorio chino entregó 3.200 dosis para que los equipos a cargo puedan inocular a sus investigadores.

Según la información oficial, 1.200 de esas dosis se entregaron a la embajada de China en Perú y las restantes 2.000 fueron enviadas al equipo de investigación de la universidad Cayetano Heredia, donde también se usaron en personas sin relación directa con los ensayos.

DIFERENTES INHABILITACIONES

En ese sentido, el dictamen aprobado propone la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por diez años para Vizcarra, por ocho años para la exministra de Salud Pilar Mazzeti y por un año para la excanciller Elizabeth Astete.

Se consideró que los tres ex altos funcionarios incurrieron en infracción constitucional al haberse vacunado, en distintos momentos, de manera secreta y mientras el país afrontaba el peor embate de la pandemia de la covid-19.

En el caso de la sanción para Vizcarra se remarcó que el país estaba en estado de emergencia sanitaria y registraba la mayor tasa de mortalidad en el mundo cuando en octubre pasado se aplicó la vacuna, junto con su esposa y su hermano mayor.

"Usó vacunas candidatas destinadas a la protección de equipo del ensayo clínico, haciendo mal uso de su cargo y dejando sin protección a otros ciudadanos", afirmó el congresista Ali Mamani al sustentar el informe final.

Aseguró, además, que Vizcarra mintió al asegurar que fue voluntario del ensayo clínico y cometió una serie de infracciones constitucionales cuando era el funcionario de mayor rango al servicio de la Nación.

EL CASO DE LAS MINISTRAS

En el caso de Mazzetti, quien se vacunó en enero pasado, cuando era ministra de Salud del actual régimen que preside Francisco Sagasti, se consideró que lo hizo en pleno estado de emergencia del país, mientras diez regiones estaban en cuarentena y en plena segunda ola de la pandemia.

Mamani añadió que la exministra mintió al señalar, poco antes de hacerse público que ya se había inmunizado, que sería la última en vacunarse con la frase "el capitán es el último en abandonar el barco" y generó una crisis política al ocultar su irregular vacunación como verdadero motivo de su renuncia.

Para la excanciller Astete, quien también se vacunó en enero, se remarcó que lo hizo cuando el país se encontraba en estado de emergencia y en pleno incremento de casos, aunque se indicó que aceptó su error, pidió disculpas por sus actos y ofreció información sobre otros presuntos implicados durante la investigación.

VIZCARRA RECHAZA INHABILITACIÓN

Mientras que el vicepresidente del Congreso, Luis Roel, afirmó que el informe podría debatirse la próxima semana en el pleno, Vizcarra salió al paso para rechazar los términos de la acusación y asegurar que los legisladores intentan boicotear su candidatura.

"Una vez más, el Congreso pretende engañar al pueblo peruano haciéndoles creer que ya nos sacaron de carrera. No es así, seguimos en carrera y más fuertes que nunca", remarcó en Twitter.

Vizcarra denunció, además, que "este Congreso, de forma acelerada, viene aprobando informes que carecen de sustento y violan el debido proceso" y pidió a la ciudadanía que "no se deje engañar".