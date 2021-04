Portugal impone cuarentenas por vía terrestre a países de alto riesgo

EFE/Irene Barahona/Archivo

Lisboa, 1 abr (EFE).- Portugal endureció desde hoy los controles en las fronteras terrestres con la obligatoriedad de guardar cuarentena de 14 días a los viajeros que procedan de Reino Unido, Brasil, Sudáfrica y los países con una incidencia superior a 500 casos por 100.000 habitantes, como Francia o Italia.

La medida se aplica desde este jueves, cuando entró en vigor un nuevo período de 15 días de estado de emergencia, y estará vigente al menos hasta el día 15 de abril.

La frontera terrestre con España está cerrada desde finales de enero y sólo se permite el paso de trabajadores transfronterizos y transporte de mercancías, así como la entrada en Portugal de nacionales o extranjeros que tengan residencia en el país.

Hasta ahora, estos ciudadanos no tenían que someterse a ninguna medida de control sanitario, pero desde hoy están obligados a guardar cuarentena si proceden de países considerados de alto riesgo.

Para cruzar la frontera tienen que rellenar un formulario con sus datos, incluida la dirección en la que van a pasar el período de cuarentena.

La medida se aplica también a los viajeros procedentes de ese mismo grupo de países que lleguen por vía aérea.

El tráfico aéreo con Reino Unido y Brasil sigue suspenso y para los países con más de 150 casos por 100.000 habitantes sólo se permiten los "viajes esenciales".

En la práctica, los únicos dos países de la Unión Europea desde los que se permiten viajes que no sean esenciales son España e Irlanda.

Todos los pasajeros que lleguen a los aeropuertos de Portugal deben presentar, independientemente de su origen, una prueba PCR de covid-19 con resultado negativo.

La frontera terrestre con España estará cerrada al menos durante la Semana Santa, aunque el Gobierno portugués admitió que podría reabrirse después del período vacacional, medida que todavía no ha sido confirmada oficialmente.

Portugal, que suma 16.848 muertes y 821.722 casos desde que empezó la pandemia, está en pleno proceso de desconfinamiento y el Gobierno se reúne este jueves para decidir si se puede avanzar a la segunda fase de la desescalada a partir del próximo lunes.