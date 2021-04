Portaltic.-Google no tendrá exhibición en MWC 2021

12/02/2020 Exterior del pabellón del evento Mobile World Congress, el mismo día en el que la GSMA, asociación que organiza el MWC, ha informado de que cancela la celebración del congreso tras el impacto del coronavirus, en la Fira de Barcelona/Catalunya (España) a 12 de febrero de 2020. POLITICA Marc González Aloma - Europa Press



MADRID, 1 (Portaltic/EP)



Mobile World Congress 2021 de Barcelona se celebrará entre el 28 junio y el 1 julio, con un formato híbrido, pero a la cita tecnológica no acudirá Google, que ha confirmado que no tendrá exhibición presencial en la feria.



Google ha decidido "no exhibir en Mobile World Congress este año" siguiendo sus actuales restricciones de viajes y protocolos por la Covid-19, explica en un comunicado remitido a The Verge, en el que aseguran que mantendrán la colaboración tanto con GSMA, la organizadora de MWC, como con los socios "a través de oportunidades virtuales".



El gigante tecnológica es la última firma en unirse a una lista de compañías que han anunciado su retirada del evento de Barcelona. Antes, ya lo hicieron Nokia, Ericsson, Sony y Oracle.



GMSA anunció sus planes para celebrar un MWC híbrido, con un plan de salud que garantizara la seguridad de los asistentes, quienes deberán llevar un test rápido negativo válido para acceder al recinto y tendrán que repetirlo cada 72 horas.