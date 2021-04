Político acusado de violación exige que le regresen candidatura en México

Simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), acompañados de Félix Salgado Macedonio (c) este miércoles, en la ciudad de Chilpancingo, en el estado de Guerrero (México). EFE/José Luis de la Cruz

México, 31 mar (EFE).- Con una movilización de más de 15.000 personas, el político Félix Salgado Macedonio, acusado de violación, inició este miércoles una protesta en la ciudad de Chilpancingo, capital del sureño estado de Guerrero, por la decisión de la autoridad electoral de anular su candidatura a gobernador de la entidad debido a irregularidades financieras.

"Vengo como ciudadano común, como ustedes, vengo como pueblo, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) me han retirado la candidatura a gobernador", dijo Félix Salgado a los miles de simpatizantes que lo acompañaron durante el recorrido de más de cinco kilómetros.

Hace una semana, el INE señaló que el candidato no había presentado su informe de ingresos y gastos durante su precampaña, pero este día el político aseguró que la candidatura "le será regresada" y que además comenzará con un juicio político contra los siete consejeros que le retiraron la candidatura.

"Quiero decir que una vez conocida la resolución del Tribunal Federal Electoral vamos a iniciar un juicio político en contra de ellos para separarlos del cargo de consejeros porque no reúnen los requisitos para estar al frente", expuso.

En su discurso, Salgado Macedonio también recordó que en sus redes sociales había propuesto que el INE "fuera sustituido por un Instituto Ciudadano", ya que de esta manera "sería el pueblo el que tomara las elecciones en sus manos".

Aunque la convocatoria hecha por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del presidente Andrés Manuel López Obrador, decía que sería una marcha, ésta se convirtió en una verbena popular.

"¡INE comprado, al pueblo haz traicionado!" e "¡INE traicionero, Guerrero es primero!", fueron las consignas que los seguidores de Salgado Macedonio apuntaron en pancartas para la manifestación.

En su intervención, el político afirmó que "esta es una lucha de amor, donde la defensa jurídica y la movilización política y social son parte importante para combatir la corrupción".

Recordó que existen tratados internacionales que avalan el derecho a votar y a ser votado como mexicano "y avalan mi derecho a la libertad de expresión, tengo todo mi derecho a decirle al INE lo que se me venga en gana" y advirtió que las manifestaciones continuarán por todo el estado.

El veterano político, amigo cercano de López Obrador, está acusado de violar a una menor de edad en 1998 y de abusar de una periodista en 2016, además de estar incriminado en al menos otras cinco agresiones sexuales.

La presión por parte de mujeres dentro de Morena provocó que el partido repitiera hace unas semanas la encuesta interna para elegir a su candidato en Guerrero, pero Salgado Macedonio volvió a ganar el sondeo y fue ratificado.

El INE decidió la semana pasada cancelar su candidatura porque no presentó ante el ente electoral su informe de gastos de precampaña.

Morena sostiene que el partido no realizó ninguna precampaña en Guerrero, pero el INE verificó que Salgado Macedonio protagonizó actos proselitistas y difundió vídeos en redes sociales en los que pedía apoyos para ser el candidato del partido en las elecciones.

El próximo 6 de junio, 94 millones de mexicanos puedan acudir a las urnas para elegir a los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos, en lo que se consideran las elecciones más grandes del país.