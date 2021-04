Pol Espargaró afirma que su prioridad es "hacer una vuelta rápida el sábado"

El piloto español Pol Espargaró. EFE/Alejandro García/Archivo

Madrid, 1 abr (EFE).- El español Pol Espargaró, piloto del equipo Repsol Honda, asegura en la jornada previa al inicio del Gran Premio de Doha de MotoGP en el circuito de Losail que su principal objetivo va a ser "hacer una vuelta buena el sábado".

"Sí, este es el punto que más me preocupa, si miras el vuelta a vuelta estábamos bastante cerca de Maverick en la carrera, más de lo que esperaba, pero en la vuelta rápido estamos muy, muy lejos. Así que esa es mi prioridad en estos momentos, hacer una vuelta buena el sábado", reconoce Espargaró.

"En realidad, puedo encontrar una explicación de por qué pasa esto y es que antes de la carrera sólo he estado seis días subido a la Repsol Honda, y en esos días he dado muchas vueltas buscando el ritmo, tratando de entender la moto, y podía hacer bastantes vueltas en 1'55, así que no me resultaba tan difícil pero, ¿cuántos 'time attack' he hecho?, a lo mejor unas docena, y eso es nada, así que es el punto que estoy mirando y analizando cómo puedo hacer un mejor trabajo el sábado", explica el piloto de Repsol Honda.

Espargaró señaló respecto a la anterior carrera: "no sentí tantos nervios, los controlé bastante bien, porque los nervios suelen venir cuando tienes expectativas sobre lo que puedes hacer, y lo malo de ese fin de semana es que tuve muchos problemas en los entrenamientos, especialmente en el FP4, que es cuando intentas tomar tus referencias para la carrera".

"Y me fue muy mal", continuó el piloto de Repsol Honda "tuvimos muchos problemas y no hice un verdadero FP4, así que no sabía qué podía hacer en la carrera, estaba esperando a ver qué podía pasar, dónde podía estar, por qué estaría luchando, y eso me hizo soltarme un poco. Tenía una visión bastante abierta. Pero cuando la carrera empezó a pasar fue cuando me dije 'vaya, podría haber estado ahí', y eso me dolió".

Y como objetivo, el Pol Espargaró señaló para esta segunda carrera "sin duda, si termino entre los cinco primeros, debemos hacerlo, es algo imperativo, importantísimo, y creo que no es un imposible".

"El ritmo que tuvimos en la primera carrera era para estar ahí e intentaré mejorar ese ritmo, también mi salida, pero no creo que sea imposible o un sueño que no podamos conseguir, lo único que pasa es que tenemos que hacer un buen sábado, eso es lo que más me preocupa y lo más importante que tenemos ahora, estudiar cómo sacar esa vuelta para estar máximo en las tres primeras líneas", explica Pol Espargaró.

"La tercera para mí es como un corte límite y el fin de semana pasado estuvimos en el límite de la cuarta, así que es algo que tenemos que mejorar", reconoció el piloto de Repsol.

"El pasado domingo en la primera vuelta pasé a tres segundos, y llegué a 6, 5.9. Así que más de la mitad de la carrera ya está perdida, sólo en una vuelta y en esos giros estar en la cola de los pilotos rápidos, de los favoritos a ganar la carrera, es crucial", explica Espargaró.

"Normalmente, el año pasado en las segundas carreras era mucho más rápido, también es cierto que la primera nos costaba por la moto que llevábamos, y todo se mejoraba y nos acercábamos al nivel, pero creo que con la Repsol Honda eso cambiará, aunque aún así tengo la confianza de que podemos hacer un mejor fin de semana, también porque tenemos una mayor experiencia con la moto y eso ayudará a mi confianza para hacer un mejor resultado, sobre todo el sábado", afirma el piloto de Repsol.

"Este conocimiento de la moto es importante, conozco más los límites, tengo caídas que me hacen entender mejor el tren delantero, así que espero que este fin de semana nos traerá mejores resultados", aseveró el piloto español.