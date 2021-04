Paraguay insiste en el "QuedateEnCasa" para mitigar los contagios

Una mujer con tapabocas mientras espera el transporte público en la zona del mercado 4 de Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 1 abr (EFE).- El Gobierno de Paraguay insistió este jueves en el lema "QuedateEnCasa" para pedir a la ciudadanía que limite los contactos y los viajes en Semana Santa, sobre todo en plena cuarentena y ante una curva de contagios que no cesa y que tiene saturado el sistema de salud pública.

Desde el Ministerio de Salud se reiteró la recomendación de evitar los desplazamientos al interior y postergar los del exterior no esenciales, al tiempo que se recordó que los establecimientos comerciales de ocio estarán cerrados al público durante estas fechas.

Asimismo permanecen cerrados los parques, hoteles y hospedajes para quienes que no hayan reservado plaza antes del 24 de marzo, fecha desde la que rige el decreto presidencial de restricciones.

La cuarentena, que ha dejado la capital, Asunción, semidesierta, se nota también en las celebraciones católicas propias de la Semana Santa, que tienen un cupo de 20 fieles.

El Ministerio informó el miércoles por la noche que hay 2.324 personas hospitalizadas, 408 de ellas en ucis, y que se registraron 45 decesos y 1.976 casos de coronavirus, lo que eleva a 4.206 las muertes y a 214.667 los contagios desde el comienzo de la pandemia, en marzo del pasado año.

El Gobierno ha empezado a habilitar camas de unidades respiratorias en algunas instalaciones militares mientras sigue muy lenta y reducida la llegada de vacunas.

Desde las filas de la oposición se culpa de ese retraso al Gobierno de Mario Abdo Benítez, del conservador Partido Colorado, así como de no haber reforzado la salud pública en un año de pandemia.

El Ejecutivo ha expresado su decepción por las gestiones del sistema Covax, que solo ha remitido al país sudamericano 36.000 dosis del total de 4,3 millones acordadas.