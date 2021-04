Pakistán/India.- Pakistán da marcha atrás en su decisión de reiniciar los lazos comerciales con India

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Pakistán ha anunciado este jueves que da marcha atrás en su decisión de reiniciar los lazos comerciales, desvelada el miércoles en medio del proceso de normalización de las relaciones bilaterales, y ha vinculado un avance a una mejora de la situación en la Cachemira bajo control de Nueva Delhi.



El ministro de Finanzas paquistaní, Hamad Azhar, indicó el miércoles que el Comité de Coordinación Económica (ECC) había dado 'luz verde' a la importación de azúcar desde India y adelantó que Islamabad empezará a importar algodón a partir de finales de junio.



Sin embargo, la ministra de Derechos Humanos paquistaní, Shirin Mazari, ha destacado que el Ejecutivo "ha dicho claramente no al comercio con India" y ha agregado que el primer ministro, Imran Jan, "ha dejado claro que no puede haber una normalización de las relaciones con India hasta que den marcha atrás en sus acciones ilegales en agosto de 2019 en Cachemira".



Asimismo, ha recordado a través de su cuenta en la red social Twitter que las decisiones del ECC "han de ser aprobadas por el Gobierno". El ministro de Exteriores, Shah Mehmud Qureshi, ha apuntado igualmente que la normalización "no será posible" hasta que Nueva Delhi no rescinda la eliminación del estatus especial de Cachemira.



Qureshi ha manifestado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión paquistaní que "hubo una percepción de que las relaciones con India habían avanzado hacia la normalización y de que el comercio se había abierto", antes de agregar que, tras abordar esta situación, se ha decidido que no podrá lograrse si Nueva Delhi no responde a esta petición de Islamabad.



Mazari y Qureshi han hecho así referencia a la decisión de India de imponer el 4 de agosto de 2019 un bloqueo de comunicaciones en la Cachemira bajo su control y de dejar un día después a esta región sin el estatus especial que le permitía, entre otras cosas, elaborar sus propias leyes.



Sin embargo, ambos países anunciaron el 25 de febrero un acuerdo para el fin de los intercambios de disparos en la frontera común en la región de Cachemira, en disputa entre ambos países, tras un repunte de estos incidentes durante los últimos meses, que dejaron decenas de muertos.



Tras ello, el jefe del Ejército de Pakistán, Qamar Yaved Bajua, apostó por "enterrar el pasado y avanzar" en las relaciones con India, antes de incidir en que la posibilidad de abrir un diálogo significativo recae sobre los hombros de India. "Nuestro vecino tendrá que crear un ambiente adecuado, particularmente en la Cachemira ocupada", recalcó.



Pakistán e India se disputan la región de Cachemira desde 1947 y se han enfrentado por ella en dos de las tres guerras que han mantenido desde su independencia de Reino Unido. En 1999 hubo un breve pero intenso enfrentamiento militar entre ambas potencias nucleares y desde 2003 se mantiene una frágil tregua.