O.Próximo.- Abbas traslada a Israel su negativa a aplazar las elecciones parlamentarias y presidenciales

03/09/2020 Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina POLITICA ASIA INTERNACIONAL ORIENTE PRÓXIMO THAER GANAIM / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha trasladado a Israel su negativa a aplazar las elecciones parlamentarias y presidenciales en los Territorios Palestinos Ocupados, después de que los servicios de Inteligencia israelíes le trasladaran una petición en ese sentido, según los medios locales.



El mandatario palestino, que se reunió hace unas semanas con el jefe del Shin Bet, Nadav Argaman, resaltó que "no trabaja" para las autoridades israelíes. "Yo decido si hay elecciones y con quien", agregó, antes de acusar a Israel de "crear" al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).



Según las informaciones recogidas por la emisora israelí Kan, el encuentro tuvo lugar en la ciudad de Ramala, sin que las autoridades palestinas o israelíes se hayan pronunciado al respecto, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.



Las parlamentarias, previstas para el 22 de mayo, han contado hasta ahora con la inscripción de 36 listas, según la comisión electoral, si bien la confirmación oficial sobre las que podrán concurrir a los comicios tendrá lugar el 6 de abril, según la agencia palestina de noticias WAFA.



El partido de Abbas, Al Fatá, ha sufrido un fraccionamiento durante las últimas semanas que podría provocar que pierda votos entre distintas listas, entre ellas una integrada por Maruan Barghuti, encarcelado en Israel, quien concurrirá junto a Naser al Qudua, sobrino del expresidente palestino Yaser Arafat.



Al Qudua fue cesado el 10 de marzo del Comité Central de Al Fatá tras anunciar su decisión de presentarse como candidato independiente a las elecciones. Por su parte, Barghuti, condenado en 2004 a cinco cadenas perpetuas y 40 años de cárcel por su papel en tres atentados perpetrados en Israel que se saldaron con cinco muertos durante la Segunda Intifada, es una figura muy influyente en la política palestina y cuenta con numerosos seguidores.



Al Fatá y Hamás acordaron el 24 de septiembre organizar elecciones en un plazo máximo de seis meses, en el marco de unos contactos mantenidos en Turquía para abordar el proceso de reconciliación y poner en marcha los que serían las primeras elecciones desde 2006.



Tras ello, la comisión electoral anunció que el 22 de mayo se celebrarán las elecciones parlamentarias, mientras que las presidenciales y las elecciones al Consejo Nacional Palestino tendrán lugar el 31 de julio y el 31 de agosto, respectivamente.



Las elecciones de 2006 y la victoria de Hamás en las urnas provocaron que la comunidad internacional cortara sus ayudas a las autoridades palestinas, lo que abocó a ambas facciones a unos enfrentamientos que finalizaron con la separación administrativa de los Territorios Ocupados Palestinos.



Desde entonces, Al Fatá controla Cisjordania --a pesar de no haberse hecho con la victoria en las elecciones-- y Hamás está al frente de la Franja. Las reuniones entre las partes para resolver sus diferencias han sido infructuosas hasta la fecha.