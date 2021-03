Los futuros concursantes ponen rombo a Honduras

01/04/2021 CONCURSANTES DE 'SUPERVIVIENTES 2021' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 1 (CHANCE)



Parecía que no iba a llegar este día, pero por fin todos los concursantes de 'Supervivientes 2021' han puesto rumbo a Honduras para iniciar su aventura en el reality. La primera de todos en llegar era Lara Álvarez que, bastante emocionada, le comunicaba a las cámaras la ilusión que le hacía empezar una nueva edición.



Minutos más tardes, Antonio Canales, Alexia Rivas, Sylvia Pantoja llegaban al aeropuerto con una sonrisa en su rostro dejando entrever la mezcla de nervios e ilusión que les provoca estar en esta aventura en la que tantos quieren participar y tan pocos tienen la oportunidad de vivir esa experiencia.



También Tom Brusse o Alejandra Albalá, quienes se han mostrado más celosos ante las cámaras de prensa y no se han acercado a los micrófonos para confesar las primeras sensaciones antes de emprender ese vuelo que les llevará a Honduras.



Olga Moreno, sin duda la concursante estrella de esta edición, llegaba muy protegida por el equipo de 'Supervivientes' y sin hacer ninguna declaración a la prensa que la esperaba en las inmediaciones del aeropuerto por esta situación tan complicada que está viviendo su marido y los hijos de éste.



Por otro lado, Lola de 'La isla de las tentaciones' nos sonreía ante cámara, pero no respondía a la última información que ha salido acerca del programa, que Isaac, pareja de Marina, se ha acostado con Lucía. Está claro que no quería hablar de nadie que no fuera de ella y nos ha regalado una sonrisa antes de emprender esta aventura.



Y como no podía ser de otra manera, Omar Sánchez también andaba directo a facturar en el aeropuerto porque parece que se muere de ganas por vivir esta experiencia. Le preguntábamos por los consejos que le habría dado Anabel Pantoja y lo cierto es que ha querido mantener silencio y no desvelar lo que ha hablado con ella.