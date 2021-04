"Little Nightmares 2": regreso a un mundo de pesadilla

SCREENSHOT - Esta escena de la cena en "Little Nightmares 2" parece poco acogedora. Pero se pone aún peor. Foto: Bandai Namco Games/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Mono lleva en la cabeza una bolsa de papel a modo de máscara. No sin razón: el pequeño protagonista de "Little Nightmares 2" está atrapado en una pesadilla. Cómo llegó a ese mundo, y cómo se supone que va a salir de él, no se sabe. Al principio, los jugadores de "Little Nightmares 2" no saben nada sobre este misterioso personaje. ¿Quién es? ¿Por qué lleva una bolsa en la cabeza? ¿Por qué la pesadilla? Los jugadores controlan a Mono de izquierda a derecha y viceversa, como en todos los clásicos juegos de plataformas. Mientras este pequeño héroe con excéntrico tocado avanza por distintos escenarios y lugares, entre ellos un opresivo y escalofriante bosque, los jugadores tienen que contar con que el peligro acecha en todas partes. En este juego, la estrategia ideal es el sigilo. Afortunadamente, el jugador que controla a Mono no tiene que atravesar esta pesadilla solo. Six, la pequeña protagonista de la primera parte de "Little Nightmares", lo acompaña y ayuda en lo que puede. Muchos de los edificios y habitaciones por los que se mueven los dos pequeños héroes son enormes y de apariencia amenazadora. Las escaleras o escotillas suelen estar demasiado altas para que uno de los niños pueda alcanzarlas por sí mismo. Aquí es necesario el trabajo en equipo. La nueva entrega, sin embargo, no es un juego cooperativo: Six es controlada por computadora. "Little Nightmares 2" es una aventura expresamente diseñada para un jugador. "Little Nightmares 2" saldrá a la venta para Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y Android. dpa