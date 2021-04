La región Lacio y Roma dejarán de inmunizar si no llegan vacunas en 24 horas

EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO

Roma, 1 abr (EFE).- La región del Lacio, cuya capital es Roma, dejará de inmunizar contra la COVID-19 a su población si no llegan las vacunas previstas en las próximas 24 horas, aseguró hoy el consejero de Sanidad regional, Alessio D'Amato, en un llamamiento al Gobierno del país.

“Si en las próximas 24 horas no llegan las 122.000 vacunas de AstraZeneca estaremos obligados desgraciadamente a suspender las vacunaciones. Espero que se evite esta suspensión", dijo D'Amato un día después de que Italia superase el umbral de los 10 millones de dosis inoculadas.

En un comunicado, explicó que "anoche se abrieron las reservas también para las edades de 66 y 67 y ya hay más de 36.000 anotados" y que ya hay "un millón de reservas de aquí a mayo". En el Lacio, donde viven 5,7 millones de personas, ya se han vacunado más de un millón.

"¡Necesitamos vacunas!", añadió en un llamamiento dirigido al Ejecutivo, que recogió, poco después, el comisario para la emergencia sanitaria, Paolo Figliolo.

Entre "hoy y mañana llegarán más de 1,3 millones de dosis de AstraZeneca" a Italia, dijo Figliolo en una visita a dos centros de vacunación de Cagliari (Cerdeña) junto con el Jefe del Departamento de Protección Civil, Fabrizio Curcio.

El comisario reveló además que ayer se entregaron a Italia un millón de dosis Pfizer y 500.000 de Moderna, que van a dar "un nuevo aliento" al plan del Gobierno , que se ha propuesto el objetivo de vacunar a medio millón de personas al día.

"Continuamos con nuestra ronda de pruebas para que la máquina esté lista cuando tengamos una gran disponibilidad de vacunas en muy poco tiempo", aseguró.

También hoy, el ministro de Sanidad, Roberto Speranza, aseguró que "finalmente en las próximas semanas vendrán más dosis". "Nuestra máquina está lista y alerta. Hemos construido acuerdos que nos permiten llegar a un número suficiente de vacunados (...) en un plazo de tiempo que no será demasiado largo".

Por su parte, el presidente de la región del Lacio, Nicola Zingaretti, anunció que a partir del 20 de abril en se podrá vacunar contra la COVID en las farmacias de la región con la fórmula de Johnson & Johnson.

Explicó que los ciudadanos podrán reservar en el portal habilitado en la web y acudir a la farmacia elegida, pero explicó que es necesario tener cuidado en el almacenamiento de las vacunas dado el elevado número de farmacias de la región.

"Cuando, como en el caso del Lacio, se ha vacunado a más de un millón de personas, hay que seguir vacunando, pero tener mucho cuidado con tener los almacenes llenos para hacer la segunda dosis. Hay un margen de riesgo", aseguró.