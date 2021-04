La policía belga trata de dispersar a miles de asistentes a un festival falso

EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Bruselas, 1 abr (EFE).- Varios centenares de agentes de policía intervinieron este jueves para desalojar una explanada del parque bruselense Bois de la Cambre ante la presencia de miles de personas convocadas al festival falso 'La Boum' organizado como una inocentada y que no había sido autorizado.

Según pudo comprobar Efe en el parque, la policía empleó un dron para advertir a los asistentes de que se enfrentaban a multas o detenciones por congregarse en grupos numerosos, se organizó para desalojar este área de uno de los parques más grandes de la capital belga, y recurrió al uso de un camión lanza agua para evacuar a algunos grupos reticentes a marcharse.

Algunas personas lanzaron botellas a los agentes de policía y gritaron consignas como "Libertad" o "Policía, que os jodan". Según pudo comprobar Efe, muchos de los evacuados regresaban al parque por otros caminos.

La policía había anunciado un refuerzo de su presencia este jueves en el parque Bois de la Cambre después de que en Facebook se convocase este evento, al temer que algunas de las alrededor de 18.000 personas que han indicado en la red social que acudirán al festival o de las 51.000 que han manifestado interés en el acontecimiento se congregasen en el parque.

"La actividad 'La Boum' (...) es una noticia falsa del Día de los Inocentes y, por tanto, no se llevará a cabo. No se ha dado autorización para un posible festival y la policía reforzará su presencia allí", escribió la Policía de Bruselas-Ixelles en su perfil de Twitter.

En una entrevista al diario "La Libre Belgique", los presuntos organizadores, enmascarados, se presentaban como representantes de un colectivo de artistas y "librepensadores", y, empleando la conocida obra del pintor surrealista René Magritte que muestra una pipa con el lema "esto no es una pipa", aseguraban que "esto no es un festival", al tiempo que anunciaban más iniciativas en el futuro.

Sin embargo, en Facebook se indicaba que el evento comenzará este jueves a las 18:00 horas (16:00 GMT) y terminará el viernes a las 7:00 (5:00 GMT), aunque más tarde se cambió la fecha a los mismos días, pero del 2022.

El presunto festival estaba previsto justo un día después de que un tribunal de primera instancia ordenara al Gobierno federal de Bélgica poner fin a todas las medidas excepcionales adoptadas contra la pandemia del coronavirus en un plazo máximo de 30 días al considerarlas ilegales.

El Ejecutivo ya ha anunciado que recurrirá la sentencia.

Para tratar de identificar a los organizadores de esta cita en el parque del Bois de la Cambre y de otra prevista para este viernes en el del Cinquentenaire, la Fiscalía de Bruselas abrió el miércoles una investigación, ya que aún se presentan como "falsas" lo cierto es que pueden dar lugar a reuniones reales de muchas personas, como ha sido el caso este jueves.

La noche anterior, la policía intervino en el parqué del Cincuentenario para desalojar a grupos de personas presentes en la zona poco antes de las 22.00 horas, cuando entra en vigor el toque de queda por la pandemia.

La Fiscalía de Bruselas recordó que cualquier persona presente en un evento de este tipo que no respete las medidas sanitarias puede ser perseguida de acuerdo con las directivas de política criminal vigentes.