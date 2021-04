La corrupción y la delincuencia "extranjera" centran el último debate en Perú

Los candidatos a la presidencia de Perú, de izquierda a derecha Yonhy Lescano del partido Acción Popular, Daniel Salaverry de Somos Perú, Julio Guzmán del Partido Morado y Rafael Santos de Perú Patria Segura, participan hoy en la tercera fecha de los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones en el marco de las Elecciones 2021 en Lima (Perú). EFE/Sebastian Castañeda

Lima, 31 mar (EFE).- La lucha contra la corrupción y las medidas, muchas de ellas polémicas, para enfrentar a la delincuencia "extranjera" en el país, fueron los temas que centraron la última jornada del debate oficial con miras a las elecciones generales del próximo 11 de abril en Perú.

La tercera fecha del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), contó este miércoles con la participación del exlegislador Yonhy Lescano, del ultraderechista Rafael López Aliaga, que leyó en sus intervenciones, y del indigenista Ciro Gálvez, que participó por teleconferencia al estar recuperándose de la covid-19.

También expusieron el derechista Rafael Santos, que destinó casi todas sus intervenciones a intentar polemizar con sus rivales, y el liberal Julio Guzmán, que en un momento fue amonestado por responder duramente a Santos.

PANDEMIA Y CORRUPCIÓN

Al abrir la presentación, Lescano agradeció el apoyo de la ciudadanía, que hasta el momento lo coloca en el primer lugar de las preferencias, y afirmó que la pandemia "no se va a poder solucionar por la corrupción, grave lacra que sufre el país".

Además de reiterar propuestas como que pedirá a los laboratorios internacionales que elaboren sus vacunas en el país, añadió que fortalecerá la investigación científica nacional e invertirá "por lo menos" el 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) en educación.

Al referirse a la seguridad interna dijo que se reforzará a la Policía Nacional para mejorar la investigación criminal "y cuidar a los ciudadanos en las calles".

LÓPEZ Y LAS MUJERES

A su turno, López, quien en los últimos días había puesto en duda su participación en el debate, afirmó que expulsará a la constructora brasileña Odebrecht, "incautará" los peajes en las carreteras del país y viajará "de inmediato" a Estados Unidos para "traer 40 millones de vacunas".

Aseguró que la cuarentena sanitaria en su país será voluntaria y no habrá más de estas medidas "genocidas", además de afirmar que sabe cómo reactivar la economía por su trabajo como empresario.

López, quien ha sido criticado por sus posiciones radicales y ultraconservadoras, entre ellas contra el enfoque de género en la educación, intentó salir al frente al afirmar que su país vive "otra pandemia, que es la violencia contra la mujer".

Tras expresar su reconocimiento a las mujeres, les pidió "perdón por todas las veces que el Estado ineficiente no supo cuidarlas".

Esto fue respondido por Guzmán, quien manifestó su sorpresa porque, según dijo, López "cambió en solo un día su manera de pensar sobre las mujeres... y mucho de su práctica en la vida para un debate".

DELINCUENCIA "EXTRANJERA"

El tercer debate se caracterizó, además, por la exposición de propuestas para enfrentar específicamente a la delincuencia "extranjera", en referencia directa a los delitos cometidos por algunos de los más de 1,2 millones de migrantes venezolanos que residen en el país.

López afirmó, al respecto, que un eventual Gobierno suyo expulsará "de inmediato a todo extranjero que cometa un delito en Perú" e incluso dijo que estas elecciones definirán si su país se convierte en "una potencia mundial o en Venezuela".

Salaverry, quien en su campaña ha manifestado propuestas consideradas xenofóbicas sobre este tema, afirmó que los peruanos ven "todos los días... como delincuentes extranjeros asaltan" en las calles de su país.

Este candidato, del partido derechista Somos Perú, aseguró que sus compatriotas tienen "todo el derecho de saber a quienes tienen como vecinos" y anunció que si gana las elecciones emitirá un decreto para que los extranjeros ilegales "se pongan a derecho".

"De lo contrario, con el apoyo de las Fuerzas Armadas los vamos a deportar", enfatizó.

Ciro Galvez, quien dedicó buena parte de su participación a expresar sus propuestas en idioma quechua, también dijo que en un eventual gobierno suyo "todo delincuente extranjero será expulsado de manera inmediata" del país.

"No se puede tolerar más, la delincuencia ya nos rebasó... vamos a proponer la pena de muerte para los delincuentes reincidentes", enfatizó antes de decir que también plantea facilitar el uso de armas de fuego a los ciudadanos, "especialmente de las mujeres".

TRES JORNADAS DE DEBATE

Ante la postulación de 18 candidatos, el debate previo a las elecciones peruanas fue dividido en tres jornadas, que comenzaron el lunes con las exposiciones de Verónika Mendoza, Keiko Fujimori, George Forsyth, Alberto Beingolea, César Acuña y Marco Arana.

Durante la segunda jornada, del martes, participaron el expresidente Ollanta Humala, el economista Hernando De Soto, el exministro Daniel Urresti, el izquierdista Pedro Castillo y el nacionalista Andrés Alcántara.

A poco menos de dos semanas de los comicios generales peruanos, los sondeos de opinión indican que Lescano encabeza la intención de voto, seguido por un pelotón de otros cinco candidatos, entre los que están Mendoza, Forsyth, Fujimori, López y De Soto.