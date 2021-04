Intel no se desplazará al Congreso de Móviles de Barcelona por la pandemia

Vista del logo de la compañía Intel. EFE/ Adam S. Davis/Archivo

Nueva York, 1 abr (EFE).- El fabricante de semiconductores y chips Intel no irá al Congreso Mundial de Móviles (MWC) de Barcelona este año debido a que la pandemia de coronavirus sigue siendo un riesgo y limitarán su presencia "solo al ámbito digital", según un comunicado.

"Echaremos de menos a nuestros socios y clientes en persona este año, pero estamos deseando sumarnos a ellos y a GSMA en modo online y en futuros eventos donde podamos participar en persona", aseguró Intel en un comunicado transmitido a una web especializada.

Intel es el último gigante tecnológico que decide posponer por segundo año consecutivo el desplazamiento físico al MWC de Barcelona por el riesgo sanitario que supone para sus trabajadores, lo que acarrea un gran impacto para el sector de congresos y eventos de la ciudad condal.

El gigante de internet Google tampoco acudirá este año al Congreso Mundial de Móviles de Barcelona, y sigue así el paso marcado por otras grandes tecnológicas estadounidenses, según confirmó a Efe un portavoz de la compañía.

"Siguiendo nuestras actuales restricciones y protocolos por la covid-19, Google ha tomado la decisión de no exhibir en el Congreso Mundial de Móviles este año", dijo el portavoz de la empresa a Efe.

La baja de Intel y Google se suma a las ya anunciadas de Cisco, British Telecom (BT), Facebook, Oracle, Sony, Ericsson y Nokia.

El goteo de cancelaciones comenzó al día siguiente de que la patronal GSMA, organizadora del Mobile presentara el protocolo para participar en la feria, que se mantiene sin cambio alguno y que está previsto que se celebre entre el 28 junio y el 1 julio.

Amazon, otra de las grandes firmas estadounidenses que normalmente cuenta con presencia en el congreso, no ha comunicado aún una decisión al respecto.