India extiende vacunación anticovid a personas de 45 a 60 años ante aumento de casos

India extendió este jueves su campaña de vacunación anticovid a las personas de entre 45 y 60 años, esperando poder hacer frente a una explosión de casos.

Los centros públicos y privados de vacunación abrirán todos los días en abril, incluso en feriados, en el marco de una "etapa importante para extender de manera exponencial la campaña de vacunación", declaró el Ministerio de Salud.

La medida sigue a un aumento de casos desde febrero, cuando el número de infecciones diarias había bajado de los 9.000. El jueves, en cambio, alcanzó un pico desde octubre, con más de 72.000 contagios registrados.

India ha administrado más de 65 millones de vacunas a personas mayores y otros grupos vulnerables, pero a un ritmo demasiado lento como para alcanzar el objetivo que se había marcado el gobierno: vacunar a 300 millones de habitantes para julio.

El Estado más afectado por el coronavirus es Maharashtra, donde se encuentra Bombay (oeste), capital financiera del país.

En el hospital de campaña del complejo Bandra Kurla de esta ciudad hay 940 personas ingresadas por covid-19, mientras que hace tres semanas había 180, según declaró a la AFP su director, Rajesh Dere.

El centro, donde también se llevan a cabo labores de vacunación, ha aumentado su plantilla y su horario de apertura.

"A partir de hoy, podemos vacunar a entre 7.000 y 8.000 personas cada día", dijo Dere.

Aunque en principio, se debe reservar cita para la vacunación a través de una aplicación móvil puesta en marcha por el gobierno, en el hospital también vacunan a gente sin cita previa.

"Yo no me inscribí en línea a través de la aplicación, simplemente vine directamente al centro y me vacunaron", declaró Ashok Sawant, un abogado de 61 años.

