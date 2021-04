Fútbol/Selección.- Pedri: "Ha sido una concentración espectacular que me quedará marcada para toda mi vida"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El jugador del FC Barcelona e internacional español Pedri ha asegurado, tras vivir su primera concentración y debutar con la selección absoluta, que ha sido una experiencia "espectacular" que se le quedará marcada para siempre.



"Ha sido una concentración espectacular que me quedará marcada para toda mi vida, porque es la primera. Estoy muy contento de poderla disfrutar y ojalá pueda tener muchas más oportunidades", manifestó en declaraciones facilitadas por la selección.



Pedri ha disputado sus tres primeros partidos con la absoluta en este inicio de clasificación para el Mundial de Catar 2022. Ante Grecia (1-1) entró en el minuto 65, en Georgia (1-2) fue titular y disputó el partido completo y, contra Kosovo (3-1), entró en el 82'.



"Estoy contento por la confianza que me ha dado el míster desde el primer momento y ojalá sea así para la siguiente. Me quedo con la convivencia que he tenido estos días con los compañeros, que me han tratado súper bien, y con poder jugar, que es un sueño para cualquier niño", se sinceró.



Por otro lado, comentó que la primera camiseta, la del debut, se la quedará de recuerdo y que, las siguientes, serán para la gente que quiere y que "se lo merecen".