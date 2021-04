Fútbol/Primera.- Previa del Real Madrid - Eibar

El Real Madrid inicia su 'semana fantástica' en el Di Stéfano



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid buscará seguir en la carrera por conquistar el título de LaLiga Santander 2020-2021 con un triunfo este sábado (16.15 horas) ante la necesitada SD Eibar, el primero de los tres rivales que pasarán de forma consecutiva por el Alfredo Di Stéfano y que pueden marcar su tramo final de temporada.



Tras el parón, el conjunto madridista será el primero de los tres principales candidatos a ganar el torneo que volverá a la acción, con un duelo en el que debe demostrar sus deseos ligueros para hacerse fuerte en su casa y coger fuerza para lo que se le avecina en los próximos días.



Y es que tras el conjunto 'armero' visitarán su feudo en Valdebebas el Liverpool inglés, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, y cuatro días después el FC Barcelona en un 'Clásico' que se presenta vital para ambos, y tras el que tendrá que volar a Anfield para tratar de alargar el sueño de la 'Decimocuarta'.



Una situación similar a la del final de febrero y principios de marzo de 2019, y entonces de infausto recuerdo para el actual campeón que entonces se despidió en una semana, por este orden, de la Copa del Rey, de la Liga y de la Champions tras perder tres partidos seguidos en el Santiago Bernabéu, dos ante el Barça (0-3 y 0-1) y la vuelta de octavos del torneo continental ante el Ajax (1-4), y que desembocó en el inesperado retorno de Zinédine Zidane.



El Real Madrid se agarra a lo realizado el año pasado cuando ganó diez partidos seguidos del sprint final, diferente al que se abre con esta vigesimonovena jornada por estar Europa de por medio y por tener una desventaja mayor que provoca que su margen de fallo ya esté casi agotado.



Por ello, si quiere ponerse a tres puntos del liderato y meter presión a Atlético, que tiene una dura visita al Sevilla, y FC Barcelona no puede pensar más en el martes que en un Eibar cuya necesidad también es máxima ya que empezará la jornada en puestos de descenso, lo que hay que añadir a la dificultad para volver a 'enchufarse' tras un parón que no le ha traído excesivas buenas noticias y después de haber dejado una buena imagen en su última victoria en Balaídos.



El 13 veces campeón de Europa ha visto como, sin apenas jugar, ha vuelto a perder a su capitán, Sergio Ramos, al que una lesión en el gemelo le dejará sin participar en este tramo clave, mientras que también se antoja complicada la vuelta de Carvajal, que apura su recuperación y cuyo regreso parece estar más centrado de cara al Liverpool. Odriozola, Marcelo y Militao podrían ser titulares en una renovada defensa.



Pero las peores noticias han venido en el medio, donde no hay demasiados efectivos. Valverde quedó 'tocado' tras la victoria ante el Celta y desde entonces no ha entrenado con el equipo, mientras que Kroos tuvo que dejar la concentración de Alemania nada más llegar y también se perfila como baja, mientras que Modric se marchó con su selección y acumuló muchos minutos, por lo que podría tener, pese a las bajas, descanso.



EL EIBAR, SIN GANAR DESDE EL 3 DE ENERO



De este modo, Casemiro e Isco debería ser titulares en un once que podría volver a cambiar de diseño, como ya hizo en su último partido, y donde Zidane sí tiene a todas sus piezas disponibles para acompañar a un Benzema que vuelve a estar inspirado de cara al gol.



El Real Madrid lleva dos meses sin perder, un mes menos de los que arrastra el Eibar desde que sumase su última victoria en LaLiga Santander, en Ipurua ante el Granada (2-0), mientras que son cuatro los que acumula desde que ganase a domicilio, en el Benito Villamarín a finales de noviembre.



El equipo de José Luis Mendilibar sólo ha sumado ocho puntos en este 2021, lo que la condenado a la parte baja de la clasificación. Actualmente antepenúltimo con 23 puntos, los 'armeros' alcanzaron al parón tras empatar en San Mamés y ahora esperan aprovechar cualquier 'desconexión' de su rival para sacar todo lo positivo que pueda.



El conjunto guipuzcoano ha podido preparar con máxima dedicación este partido, aunque no ha podido contar con uno de sus puntales, un Bryan Gil que fue citado con la Absoluta y que será la gran amenaza para la zaga madridista, además de Pozo, en el Europeo Sub-21. Bigas es baja, mientras que Expósito, Muto, Correa y Cote apuran para llegar.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



REAL MADRID: Courtois; Odriozola, Militao, Nacho, Mendy; Lucas Vázquez, Casemiro, Isco, Asensio; Rodrygo y Benzema.



SD EIBAR: Dimitrovic; Pozo, Oliveira, Arbilla, Rafa Soares; Alex García, Diop, Edu Expósito; Kevin, Kike García y Bryan Gil.



--ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C.Castellano-manchego).



--ESTADIO: Alfredo Di Stéfano.



--HORA: 16.15/Movistar LaLiga.