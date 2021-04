Fútbol/Copa.- Previa del Athletic Club - Real Sociedad

La madre de las finales para Athletic y Real



El gran derbi vasco decide en Sevilla el campeón de Copa de la pasada temporada



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Athletic Club y Real Sociedad se miden este sábado en el Estadio de La Cartuja de Sevilla (21.30 horas) por el título de Copa del Rey de la pasada temporada, final aplazada en su día por la pandemia de coronavirus que aún marcará el partido, por la ausencia de público, más grande de la historia reciente de ambos equipos.



Un derbi, una final, una opción de ganar uno de los grandes títulos para dos equipos que saben lo que es aunque hace mucho tiempo que no lo saborean. El torneo del K.O busca a su campeón de la 2019/2020, cuando dos semanas después vivirá la final del año en curso, también con el Athletic Club presente ante el FC Barcelona.



El gran derbi del País Vasco tendrá por primera vez el título copero en juego, una Copa que ambos saben lo que es ganar, aunque los de Bilbao lo hicieron por última vez en 1984 y los de San Sebastián, en 1987. Los 'Leones' presumen de estar en 'su' torneo, con esta insólita doble final en abril y siendo el segundo equipo en palmarés, por detrás del Barça (30) con 23 títulos.



El Athletic Club aspira a un 2021 histórico ya que a principios de año ganó la Supercopa de España, apeando en su camino a Real Madrid y Barça, y ahora tiene otras dos finales en su horizonte. Todo ello bajo el 'efecto Marcelino'. El técnico asturiano se hizo cargo del equipo el 4 de enero y desde entonces solo ha perdido tres partidos, dos ante los culés y otro ante Atlético.



El ex del Valencia, aún vigente campeón del torneo con el equipo 'che', ha devuelto al cuadro rojiblanco la seriedad defensiva y el orden en ataque para volver a ser un equipo peligroso y, sobre todo, muy fiable. Marcelino logró sacar de nuevo la mejor versión de De Marcos, Muniain, Williams o Raúl García, además de dar protagonismo al resto de la camada de un equipo competitivo al 200%.



La cita motiva por sí sola tanto a bilbaínos como a donostiarras y el contexto, que podría favorecer al Athletic, se convierte en intrascendente. Así lo ven sobre todo los 'txuri-urdin', en una temporada que llegaron a saborear como ciclón de fútbol pero que se ha ido haciendo larga. Además, el momento físico tampoco es el mejor para una Real que apura cada entrenamiento para llegar lista.



LA REAL, A POR SU MEJOR VERSIÓN



Mikel Merino es quien más ha apretado para no perderse la final, al igual que Nacho Monreal, David Silva, Zaldua, Aritz y Guridi en una preparación también marcada por el parón por selecciones, donde Mikel Oyarzabal, Alex Isak, Januzaj y Barrenetxea estuvieron fuera. Así las cosas, con el desgaste acumulado para otros, la Real no se pierde en excusas para un partido señalado desde el año pasado.



Los de Imanol Alguacil sacaron un fútbol total en el primer tercio del curso, dominando en LaLiga Santander durante muchas jornadas. Sin embargo, llegó el bache, entre final de 2020 e inicio de 2021, en una mala racha de empates y ausencia de victorias. Fiel a su estilo, los partidos de la Real se convirtieron en asedios sin puntería, una falta de gol que minó la confianza 'txuri-urdin'.



La Supercopa le fue esquiva en los penaltis ante el Barça y encima la levantó el vecino y rival de este sábado en La Cartuja. La sed de títulos de un equipo campeón de Liga en el 82 y 83 es la que quiere saciar la Real, en un derbi vasco con más alicientes que nunca. Sin duda la madre de las finales para ambos, mucho más que un partido de fútbol, aunque le falte el color de las aficiones.



FICHA TÉCNICA:



--POSIBLES ALINEACIONES:



ATHLETIC CLUB: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; Unai López, Dani García, Berenguer, Williams, Raúl García, Muniain.



REAL SOCIEDAD: Remiro; Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Merino, Illarramendi, Silva, Portu, Isak, Oyarzabal.



--ÁRBITRO: Estrada Fernández (C. Cataluña).



--ESTADIO: La Cartuja.



--HORA: 21.30.