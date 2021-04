Fútbol.- Ramos y Amazon emulan a Laporta con una lona en Barcelona

01/04/2021 Lona publicitaria de Amazon Prime Video sobre la 'docuserie' de Sergio Ramos 'La Leyenda de Sergio Ramos', ubicada en Barcelona y emulando la lona de Joan Laporta al lado del Santiago Bernabéu DEPORTES @LLUÍSCARRASCO



El lema 'Ganes de que em torneu a veure', con falta incluida, responde al 'Ganas de volver a veros' del presidente



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



La segunda temporada de la serie documental de Amazon Prime Video sobre Sergio Ramos, 'La Leyenda de Sergio Ramos, que se estrena el 9 de abril en España está haciendo promoción y ha logrado su ápice al situar una lona publicitaria en Barcelona, en catalán y emulando a la de 'Ganas de volver a veros' de Joan Laporta en la campaña electoral blaugrana.



'Ganes de que em torneu a veure', reza la pancarta colgada por Amazon Prime Video en el centro de la capital catalana. Un 'ganas de que me volváis a ver' con falta de ortografía incluida, pues en catalán no se usa el 'de' en este caso, y que está circulando rápido por las redes.



Una clara alusión a la lona desplegada por el entonces candidato, ahora presidente, Joan Laporta cuando, al lado del Santiago Bernabéu, desplegó su imagen con el lema 'Ganas de volver a veros', dirigido al Real Madrid y a sus aficionados.



El jefe de campaña de Laporta y uno de los ideólogos de la lona, Lluís Carrasco, escribió en sus redes este jueves: "Señores de Amazon, si copiáis una idea, por lo menos no hagáis faltas gramaticales".



La segunda temporada de la 'docuserie' sobre Sergio Ramos, capitán del Real Madrid y de la selección española, se estrenará en primicia en España el 9 de abril.



'La Leyenda de Sergio Ramos', dirigida por José Rueda, mostrará imágenes inéditas de la conquista de LaLiga, reflexiones sobre las decisiones más relevantes de su carrera, recuerdos de grandes momentos y planes de futuro, con el testimonio de Zinédine Zidane, Vicente del Bosque, Raúl González, compañeros de equipo y de selección.