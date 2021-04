Fútbol.- Lucas Torreira: "No quiero jugar más en Europa, quiero ir a Boca"

"Con Simeone aún no he hablado de esta situación"



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El centrocampista del Atlético de Madrid Lucas Torreira desveló este jueves que no quiere jugar más en Europa y desea fichar por Boca Juniors, deseo que todavía no ha comentado en el cuadro rojiblanco ni en el Arsenal, a quien pertenece su contrato.



El jugador uruguayo viajó a estar junto a su familia por el fallecimiento de su madre por el coronavirus, a principios de esta semana. Torreira, cedido esta temporada por el Arsenal al cuadro rojiblanco, dejó claro sus intenciones en una entrevista a ESPN.



"Siempre lo dije y lo voy a decir que me muero por jugar en Boca, no es ahora en junio será más adelante. Siempre tuve ganas y deseos de poder jugar. La noche que murió mi mamá, a uno de los primeros que le escribí fue a mi representante. Le dije que no quería jugar más en Europa y le dije que quería venirme a Boca, hace un tiempo que no estoy jugando tanto como quiero en Europa", apuntó.



"Sé que hay muchas cosas que no puedo controlar, por ejemplo, tengo contrato con el Arsenal pero ojalá que los equipos puedan encontrar una solución por mi bien porque creo que también me lo merezco. Con el Cholo Simeone aún no he hablado de esta situación, ahora tengo que volver y concentrarme en el equipo", añadió.



Torreira reconoció que en el cuadro rojiblanco hay un objetivo importante como es ganar LaLiga Santander. "En el Atlético estoy muy orgulloso, se han portado muy bien y todos los compañeros me apoyaron en estos momentos; tengo que estar con ellos, queda un mes y medio de competencia y La Liga es muy importante porque la venimos peleando desde el inicio, ojalá que pueda terminar este año con el Atlético levantando el título de La Liga", afirmó.