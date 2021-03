Fracasa primera fecha de reunión por unidad de opositores en Nicaragua

El representante del Partido Restauración Democrática (PRD), el pastor Saturnino Cerrato. EFE/ Jorge Torres/Archivo

Managua, 31 mar (EFE).- La primera fecha de las negociaciones para unir a los opositores de Nicaragua frente a las elecciones de noviembre próximo fracasó, luego de que la agrupación Ciudadanos por la Libertad (CxL), que aceptó discutir una posible unidad, rechazó el emplazamiento hecho por el Partido de Restauración Democrática (PRD) para este miércoles.

"No hubo reunión, no nos hemos puesto de acuerdo en la fecha para iniciar las negociaciones", dijo a Efe el presidente del PRD, Saturnino Cerrato, quien el pasado lunes emplazó a CxL para iniciar hoy las conversaciones sobre la unidad opositora.

Aunque los diversos sectores de la oposición están de acuerdo en que solamente unidos podrían evitar la tercera reelección consecutiva del presidente Daniel Ortega, al que consideran “dictador”, hasta ahora no se han puesto de acuerdo en formar una sola fuerza disidente, y permanecen divididos en al menos tres grupos.

Uno de los grupos es la Coalición Nacional, compuesta por cinco organizaciones sociales y dos partidos políticas, entre ellos el PRD, el otro es la Alianza Ciudadana, integrada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia junto con CxL, y el tercero es el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

De los anteriores, el PLC, un exmiembro de la Coalición Nacional, carga con las dudas generadas por un supuesto vínculo con el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y CxL ha sido criticado por poner “obstáculos” a los anhelos de unidad opositora.

El último reparo de CxL fue negarse a negociar la unidad este miércoles con el PRD, y rechazar la presencia de la Comisión de Buena Voluntad como garante en las conversaciones.

"El rechazo de CxL a la Comisión de Buena Voluntad es un elemento que tiene molesta a un montón de gente en Nicaragua, porque sus miembros son muy respetables, nosotros vamos a responder a eso la próxima semana, es parte de la negociación que debe haber", indicó Cerrato.

La Comisión de Buena Voluntad está compuesta por el exdiplomatico y exministro de Educación Carlos Tünnermann, el empresario radial y excandidato a la presidencia Fabio Gadea, y el exlanzador de la Major League Baseball (MLB) Dennis Martínez, considerados como tres de los personajes vivos más ilustres en Nicaragua, y abiertos opositores de Ortega.

El presidente del PRD dijo estar confiado en que las negociaciones llevarán a la unidad, sin embargo, al consultarle sobre cómo interpreto la negativa de CxL a reunirse en Semana Santa, prefirió no responder de forma directa.

"Que hayan respondido nuestra carta podría ser un indicio, en cierto modo, de que alcancemos lo que toda Nicaragua está esperando", concluyó.

Las elecciones del 7 de noviembre próximo serán claves en Nicaragua, ya que de ser reelegido, Ortega sumaría cinco años más a otros 42 de primacía casi total de la política nicaragüense, en medio de acusaciones de "crímenes de lesa humanidad" señaladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).