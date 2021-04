España.- Iglesias apela a la movilización de la gente humilde para ganar a "la minoría arrogante y corrupta"

01/04/2021 El líder de Podemos, Pablo Iglesias, en la presentación de la campaña electoral de Madrid ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA PODEMOS



Ve importante que las izquierdas eviten pullitas y demostrar que "son más" y con experiencia en el Gobierno



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha apelado este jueves a la movilización de la gente de los barrios humildes y de las ciudades del Sur de la región para ganar la "minoría arrogante" para que no pueden volver a imponer "su arrogancia, corrupción y estilo de matones".



Durante el acto de presentación de la lista que encabeza a los comicios del 4 de mayo, Iglesias ha llamado en varias ocasiones a la mayoría social ese día porque "si entonces habla, habrá un gobierno de izquierdas sumando diferentes fuerzas políticas". "Si en los barrios humildes de la ciudad de Madrid, si en las ciudades del Sur, si en buena parte de los pueblos la gente alcanza niveles de participación como en los barrios acomodados, ganaremos", ha dicho.



El ex vicepresidente ha afirmado que el objetivo no es pedir el voto, sino movilizar esos barrios para que "una minoría arrogante vuelva a decidir quién gobierna en la Comunidad". "La campaña del PP y los ultras es pura arrogancia, por eso hablan con desprecio de todos los candidatos, se permiten amenazar con deportaciones a un español, están convencidos de que Madrid es su cortijo. La clave de su éxito es la movilización de la izquierda. Y por eso gritan tanto y van sobrados. Pero hay mucha gente que no grita, que no entiende que la Constitución sea un ladrillo, sino un conjunto de derechos sociales", ha apuntado.



"No vamos a gritar, buscar el enfrentamiento, pero el día 4 vamos a ir a dejar la papeleta para que las izquierdas gobiernen en Madrid. Por eso es importante que las izquierdas no nos soltemos pullitas, porque eso es un gran factor de desmovilización. Ni una palabra de Unidas Podemos contra las candidaturas necesarias para que armemos un gobierno. Es lo que han buscando siempre en el pasado y un error en el que han caído las izquierdas", ha proseguido.



"SOMOS MÁS" Y CON EXPERIENCIA EN EL GOBIERNO DE ESPAÑA



Frente a ello, Iglesias quiere imponer "ilusión y ganas de demostrar que somos más" y que tienen experiencia en el Gobierno de España. Así, ha dicho que frente "a quienes presumen de actuar como mafiosos y corruptos y no han hecho una campaña con dinero limpio", pueden ganar la izquierda.



El líder de Podemos ha hecho mención a algunos miembros de su lista, como al "patriota" Julio Rodríguez, al coordinador regional Jesús Santos por las remunicipalizaciones logradas en Alcorcón o al taxista Cecilio González por su trabajo contra la uberización del sector.



Pero ha tenido palabras destacadas para el portavoz del Sindicato de Manteros, Serigne Mbayé, "que es más español que el que ultra que ha vivido de los chiringuitos de Esperanza, o que cualquier corrupto beneficiado por los papeles o que cualquier sinvergüenza que le ponga un piso el señor Sarasola".



"La gente de verdad las pasa putas a veces y tiene que hacer muchas cosas para sacar a su familia adelante. Serigne tuvo que trabajar de cualquier cosa para sacar a su familia, y sabe lo que es trabajar en la construcción, de administrativo, ahora poniendo un negocio. Que vengan otros a decir que son más españoles que Serigne; el más español que se presenta a las elecciones se llama Serigne y a partir del día 4 se dirigen a él como su señoría", ha manifestado.



Por otro lado, Iglesias ha reivindicado la "libertad" que trajeron sindicalistas históricos como Agustín Moreno, "que podías ir a la cárcel". "No vamos a consentir que pisoteen el significado de la palabra a quienes reivindicar los gobiernos de la dictadura y el franquismo y los que han robado con las manos llenas a los madrileños", ha añadido.



El exvicepresidente ha dedicado palabras a su 'número dos' en la lista electoral, Isa Serra, a quien ha defendido por su defensa de los más vulnerables frente a los "montajes por los que está perseguida".



"Va a ser una campaña difícil, vamos a encontrar mucha prepotencia y desprecios. Empezarán a atacar a Yolanda Díaz también. Pero creo que la gente ya tiene mucha experiencia. Su agresividad, ataques e insultos, todo lo que intenten montar, es la prueba más inequívoca que saben que tenemos número para ganar. El día 4 puede haber un gobierno decente, que cuide, que cumpla la ley y Constitución, que defienda la Sanidad y Educación pública y entienda que la vivienda es un derecho. Basta con que la gente del sur no acepte que otra vez sea una minoría de arrogantes los que impongan su poder en la Comunidad. Solo con una actitud cooperativa podremos ganar. Adelante, que sí se puede", ha concluido.



HABLAN ALGUNOS MIEMBROS DE LA LISTA



En el acto de presentación de la lista electoral han intervenido algunos, como Agustín Moreno, a quien "le indigna y avergüenza la corrupción masiva, con presidentes imputados, el ataque a los servicios sociales y desprecio a los sanitarios por parte del Gobierno regional, la irresponsabilidad en la gestión de la pandemia, una Comunidad que apuesta por el desmadre". También critica al PP por "reducir la libertad a un bocadillo de calamares".



"Existe un riesgo grave de retroceso de derechos y libertades de Madrid. Hay que votar en defensa propia de la ciudadanía. Votar por un gobierno decente y progresista frente a un gobierno de la ultraderecha como laboratorio en Europa y España. Hay que transformar la preocupación en esperanza, que es una actitud moral, una confianza en nuestras fuerzas. Queremos un Madrid amable, solidario, progresista. Es una urgencia social y un imperativo democrático y en esto vamos a poner nuestro empeño", ha dicho.



Por su parte, Mbayé ha afirmado que se presenta para erradicar el racismo y la pobreza, como voz "antirracista y de los sin papeles" para demostrar que Madrid es una sociedad multicultural.



Luego Vanessa Lillo, de Izquierda Unida, se ha mostrado orgullosa de participar en una candidatura que busca la unidad de la izquierda y contra un Gobierno regional "que se ha basado solo en la mentira, confrontación, victimismo e incapacidad". "Este Gobierno no quiere gestionar lo público, sino repartírselo entre ellos. Vamos a salir a la calle a demostrar que Madrid no se merece un gobierno que se cargue los derechos de la mayoría", ha apuntado.



Por su parte, Beatriz Gimeno ha acusado a la derecha de "no gastar ni un solo euro en políticas públicas de Igualdad" y de destruir las políticas públicas de igualdad y los murales feministas. "Nosotros vamos a construir un muro de igualdad para hombres y mujeres. Un Madrid que redistribuya el tiempo, el trabajo y la riqueza porque sin ello no es posible para las mujeres tener igualdad", ha subrayado.



Por otro parte, Alejandra Jacinto ha recordado sus años en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y por sus logros judiciales, pero que se presenta para hacerlos efectivos y para devolver la luz a los habitantes de la Cañada Real Galiana y sacar una nueva Ley de Vivienda. "Ellos gobiernan contra la Constitución Española. A mí me ha quedado más remedio que dar un paso al frente para echar a Ayuso de las instituciones", ha indicado.



También Jesús Santos ha tomado la palabra para recordar que Madrid "es mucho más que Madrid, es el sur, es la gente humilde y trabajadora luchando por su sanidad pública". "Madrid son los barrios populares que estuvieron confinados mientras que los cacerolos hacían lo que les daba la gana a sus barrios. Por eso para ganar hay que tener claro que Madrid es mucho más que Núñez de Balboa. Y que la abstención es el arma que usa la derecha siempre para evitar el cambio en este país", ha destacado.



Por último, Isa Serra ha apelado también a la movilización del Madrid popular y multicultural contra el fascismo y la extrema derecha. "Ese año que ha empezado muy difícil puede ser un buen año, que podemos evitar que entre la extrema derecha. Así que vamos a por todas", ha concluido.