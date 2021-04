España.- Garzón cree que aún no se conoce todo lo sucedido en los "muchos años de operaciones oscuras" del Rey emérito

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El ministro de Consumo y recién reelegido coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha expresado en una entrevista con Europa Press sus sospechas de que aún no se conoce todo lo sucedido en los "muchos años de operaciones oscuras" del Rey emérito, Don Juan Carlos, y cree que "habrá muchas más novedades".



El dirigente de IU dice desconocer si la Agencia Tributaria hubiera sido más rápida en investigar en caso de tratarse de un ciudadano corriente en lugar del Rey emérito, pero sí tiene "la sospecha de que todavía" no se conoce "la totalidad de lo que ha ido sucediendo".



En este sentido, añade que "son muchos años de operaciones oscuras hechas por el anterior Monarca, que actuaba y demostraba impunidad". Recuerda que "se ha tenido que marchar del país" y que en un "reconocimiento explícito de cometer fraude ha intentado hacer regularizaciones que en sí mismas muestran que se cometieron delitos".



El ministro de Consumo se refiere a las dos regularizaciones que ha realizado Don Juan Carlos, una en 2020 y otra de manera más reciente en la que ha aflorado más de 8 millones de euros recibidos a través de la Fundación Zagatka, perteneciente a su primo Álvaro de Orleans, y por los que ha pagado a Hacienda 4 millones de euros. Estas cantidades serían presuntamente para abonar los viajes privados realizados por el emérito.



Sin embargo, Alberto Garzón cree que las sorpresas no van a finalizar ahí y que "todavía en los próximos años" se van a "ir conociendo informaciones". "Básicamente estamos a un escádalo por mes y creo que no se ha acabado aquí", recalca.



En su opinión, la sociedad demanda mayor transparencia, "un mayor conocimiento de lo que ha sucedido" y que "se trate a Don Juan Carlos de Borbón como si fuera un ciudadano cualquiera, un ciudadano anónimo".



Su deseo es que la democracia no defienda "ningún tipo de privilegio" y que, aunque la propia Constitución contemple unos privilegios para la Familia Real, "la democracia tiene que imponerse y tratar a los miembros de la Casa Real, si hay sospechas sobre ellos, como si fueran cualquier persona anónima".



Al ser preguntado si no le sorprende entonces el apoyo que mantiene el Moncarca Felipe VI a pesar de las informaciones que han aparecido sobre su padre, Alberto Garzón responde que "está claro que hay muchos actores en juego intentando influir en la imagen pública del acutal Monarca".



Pero insiste en que "el proceso no ha terminado" y reitera que "habrá muchas novedades". Cree, en este sentido, que "efectivamente el proceso está lejos de que podamos llegar a una conclusión definitiva".