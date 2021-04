España.- Darias anuncia que el lunes llegarán 1,2 millones de dosis de Pfizer e insta a las CCAA a seguir vacunando

31/03/2021 La ministra de Sanidad, Carolina Darias, comparece en una rueda de prensa, en Valladolid, Castilla y León (España), a 31 de marzo de 2021. Mañueco y Darias han mantenido un encuentro momentos antes de que la ministra presida en la capital vallisoletana el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y en pleno ascenso de la curva del Covid-19. SALUD Photogenic/Claudia Alba - Europa Press



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado este jueves la llegada el lunes de 1,2 millones de nuevas vacunas de Pfizer, que se sumarán a más de un millón de dosis de AstraZeneca que se recibirán este jueves y que se van a distribuir mañana por todas las comunidades autónomas, a las que ha instado a seguir vacunando.



Así lo ha defendido la titular de la cartera de Sanidad en declaraciones a los medios de comunicación, antes de desplazarse al centro de almacenamiento para recepcionar un total de 1.056.500 dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus que llegan a lo largo de la tarde a España.



Darias ha manifestado que el objetivo es que "la vacuna gane en tiempo al virus" y ha destacado que "cada día que pasa es un hito respecto al anterior en la administración de vacunas, hoy un nuevo récord". De esta forma, ha asegurado que el objetivo de tener vacunado a 33 millones de españoles a lo largo del verano está "al alcance de la mano".



Las vacunas de AstraZeneca llegan esta tarde al almacén central del Ministerio de Sanidad y mañana serán distribuidas por todas las Comunidades y Ciudades Autónomas para continuar con el plan de vacunación, que permitirá que el 70% de la población esté protegida contra la COVID-19 a lo largo del próximo verano, ha insistido la ministra.



"Hay una cantidad importante de vacunas", ha subrayado la ministra, que ha añadido que cada semana se irá incrementado el número de dosis disponibles y ha reconocido el "esfuerzo" que están realizando todas las autonomías "que no han dejado de vacunar, incluso, esta Semana Santa".



Asimismo, ha hecho hincapié en que España se halla en la hoja de ruta diseñada y que el Gobierno sabía que en el primer trimestre el volumen de llegada de las dosis sería "limitado" y que en abril se iría incrementando "ostensiblemente".



La ministra ha añadido que hay compañías farmacéuticas que están haciendo "un esfuerzo muy importante, como puede ser Pfizer", que ha incrementado el número de vacunas, y ha recordado que en abril también se incorpora Janssen con más de 300.000 dosis.



"Estamos cogiendo velocidad de crucero y eso se está viendo cada día. Cada día iremos a más velocidad y a más récord de vacunación", ha subrayado, para después añadir que el Gobierno continuará con el "objetivo de vacunar a toda la población" del país. En este punto, ha puesto de relieve que el Ejecutivo español ha sido uno de los primeros gobiernos en "aprobar un plan de acceso universal de la vacuna".



Darias ha insistido en que la mejor "arma" para combatir al virus son las vacunas y un "comportamiento responsable", por lo que ha vuelto a llamar a la "ejemplaridad" de la población. "De nosotros depende que seamos capaces de cuidar de nosotros mismos para cuidar a los demás", ha recalcado.



Finalmente, sobre la polémica regulación del uso de las mascarillas en espacios públicos a través de la Ley de Nueva Normalidad, la ministra de Sanidad espera que la "próxima semana" se pueda "contextualizar y armonizar" la norma. No obstante, ha afirmado que aunque no es capaz de determinar "cuánto tiempo más" habrá que usar las mascarillas, intuye "que durante un tiempo más sí", al menos, hasta que se despejen dudas como si las personas vacunadas son transmisoras del virus.