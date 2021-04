En marzo el deporte en América se movió entre la tensión y la esperanza

El alemán Alexander Zverev posa con el trofeo de campeón del Abierto Mexicano de Tenis el 20 de marzo de 2021 en Acapulco (México). EFE/David Guzmán

Redacción Deportes, 1 abr (EFE).- El primer año desde que la covid-19 se tornó pandemia y paralizó al mundo se cumplió en marzo de 2021 y aunque vacunas surgieron y toda actividad su cumple bajo rigurosas medias sanitarias, el peligro permanece, incluso para el deporte en América.

Tanto que el día 6 la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció la suspensión de la doble fecha de sus eliminatorias, que debía jugarse entre el 24 y el 30 de marzo.

¿La razón?

La negativa de varios clubes europeos a prestar a sus jugadores a las selecciones sudamericanas debido a que en su retorno iban a tener que permanecer al menos 10 días aislados para prevenir contagios de coronavirus justo cuando se definen las competiciones más importantes en ese continente.

El 23 de marzo, víspera del comienzo en San Salvador del torneo femenino Centrobasket, la Federación Cubana de Baloncesto anunció la retirada de su selección tras detectar cinco casos positivos de covid-19.

El torneo, que dio cuatro cupos al AmeriCup 2021, fue conquistado de manera invicta y por segunda edición consecutiva por Puerto Rico. Las otras selecciones clasificadas el 28 de marzo fueron Islas Vírgenes, República Dominicana y El Salvador.

Dos días antes la Confederación del Caribe de Béisbol anunció que la tercera edición de la Copa del Caribe, originalmente programada entre el 17 y el 24 de abril en Willemstad, se pospuso para mayo debido al aumento de los casos de coronavirus en Curazao y a las restricciones impuestas por el Primer Ministro Eugene Rhuggenaath.

A la espera de la mejora de las condiciones sanitarias, la capital de esa isla acogerá del 8 al 15 de mayo el torneo, que servirá de preparación para el Preolímpico de las Américas, previsto para comienzos de junio en Florida (EEUU).

A continuación, otros seis hechos deportivos en América que destacaron en el tercer mes de 2021.

BALONCESTO: Brillaron las estrellas de LeBron

La edición 70 del Juego de las Estrellas de la NBA consagró el 8 de marzo al equipo de LeBron James, que se impuso al de Kevin Durant por 170-150.

El tradicional fin de semana de las estrellas fue reducido a un solo día debido a la pandemia del nuevo coronavirus, pero bastó al ala-pívot griego de ascendencia nigeriana Giannis Antetokounmpo para salir de la cita en Atlanta como el jugador mejor valorado.

La figura de 26 años de los Milwaukee Bucks ya había ganado los dos últimos galardones individuales de la temporada regular de la NBA. En la noche también brillaron Stephen Curry y Jaylen Brown.

BOXEO: Estrada, mucho 'Gallo'

La noche del 14 de marzo se vivió en la ciudad estadounidense de Dallas una de los más emocionantes combates sobre un cuadrilátero en lo que va del año.

El mexicano Juan Francisco 'Gallo' Estrada tuvo que esperar casi ocho años para tomar venganza con una victoria por decisión dividida sobre el nicaragüense Román 'Chocolatito' González.

Estrada (42-3-0) bajó del ring con los campeonatos Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial (AMB).

Dos jueces vieron ganar al mexicano al cabo de los 12 asaltos, por 115-113 y 117-111. Y el tercero vio triunfar al nicaragüense por 115-113.

BOXEO: Falleció 'el Maravilloso'

Pocas horas antes del combate en Dallas, el excampeón de peso mediano de la AMB y la CMB Marvin 'Marvelous' Hagler falleció por causas aún desconocidas. Tenía 66 años.

Nacido en New Jersey, 'el Maravilloso' debutó como profesional 1973 y seis años después tuvo su primera oportunidad por el título mundial pero empató con Vito Antuofermo.

En 1980 no falló y despojó de las dos fajas a Alan Minter.

Roberto Durán, Juan Domingo Roldán y Tommy Hearns, sintieron el poder de los golpes de Hagler, pero cayó ante Sugar Ray Leonard en 1987, fue desalojado del trono y entonces colgó los guantes.

TENIS: Leylah Fernandez reina en Monterrey y Zverev en Acapulco

La canadiense Leylah Fernandez conquistó el 21 de marzo su primer título de la WTA al imponerse en la final del torneo de Monterrey a la suiza Viktorija Golubic con parciales de 6-1 y 6-4.

Con tan solo 18 años, Fernandez, de padre ecuatoriano, no dio margen a su rival y demostró que no fue casualidad su título del Roland Garros júnior de 2019, ni su paso a la final del Abierto de Australia en la misma categoría.

A 1.284 kilómetros de Monterrey, dentro del mismo territorio mexicano, con un aforo reducido de asistentes y rigurosas medidas sanitarias, Alexander Zverev se adjudicó ese mismo 21 de marzo el Abierto Mexicano de Tenis y se convirtió de paso en el primer alemán de la historia en conseguir el título de Acapulco.

'Sascha' Zverev, nacido hace 23 años en Hamburgo, se impuso con parciales de 6-4 y 7-6 (3)

FÚTBOL: 98 goles en 28 partidos y una paliza de Canadá por 0-11

Las eliminatorias de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) para el Mundial de Catar comenzaron el día 24 con formato nuevo a partir de la creación de una fase de grupos en la que 30 selecciones fueron emparejadas en grupos de seis componentes.

A horas del debut, la formación de Santa Lucía renunció al torneo por las dificultades que le ha planteado la pandemia del coronavirus a un país de 182.000 habitantes, y privó a Nicaragua de jugar su primer partido en el Grupo E.

Los partidos se cumplieron en sedes específicas, lo que impidió a muchos equipos jugar en su territorio, se establecieron seis días hasta el 30 de marzo, y en ninguno de los 28 encuentros las porterías quedaron en blanco.

Noventa y ocho goles se marcaron, lo que arroja una media de 3,5 en cada uno de los 28 encuentros. De estos, la mitad terminaron con goleadas.

Entre las más abultadas, la de Nicaragua por 0-7 a Turcas y Caicos el día 27. O el idéntico 0-6 que en la misma jornada República Dominicana infligió a Anguila y Surinam a Aruba.

Pero la paliza más abrumadora la propinó el 29 de marzo Canadá a Islas Caimán: 0-11. Siete jugadores aportaron sus goles al insólito resultado.

NFL: Movidas para aumentar los ingresos

Los propietarios de los 32 equipos que componen la Liga del fútbol americano acordaron el 30 de marzo añadir 17 partidos a la temporada regular, que comienza el 9 de septiembre, y reducir la pretemporada a tres por equipo para generar más ingresos en el deporte más popular de Estados Unidos.

Se trata de la primera vez en 43 años que se expande la temporada regular, que en este curso terminará el 9 de enero. En 1978 la NFL incrementó su torneo de 14 a 16 juegos.

El Super Bowl se disputará en el estadio SoFi de Los Ángeles una semana más tarde, el 13 de febrero.

Aunque el calendario completo será difundido en mayo, los Buccaneers de Tampa Bay, campeones del último Super Bowl, estarán en el partido inaugural.

Hernán Bahos Ruiz