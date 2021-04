El venezolano Cabrera impulsa jonrón en plena nevada y los Tigres ganan 3-2

En la imagen, el jugador Miguel Cabrera de los Tigres de Detroit. EFE/Larry W. Smith/Archivo

Detroit (EE.UU.), 1 abr (EFE).- El venezolano Miguel Cabrera impulsó este jueves un jonrón cuando arreciaba una nevada en la primera jornada de la temporada 2021 de las Grandes Ligas y propició así el debut con victoria de los Tigres de Detroit por 3-2 sobre los Indios de Cleveland.

El brutal impacto del venezolano mereció, no obstante, una verificación por parte de los árbitros para garantizar a todos que la pelota había superado la línea del cuadrangular. Mientras esta se producía, el jugador permaneció quieto en la segunda base.

El resultado también fue auspicioso para el nuevo piloto de los Tigres, A.J. Hinch, quien llegó para impulsar una nueva era luego de una temporada en la que los de Detroit fueron los peores.

Cabrera completó 488 jonrones en su carrera y quedó a 12 de la mágica marca de 500.

El venezolano está ahora a a cinco de Lou Gehrig y Fred McGriff.

El de hoy fue a la vez su jonrón 350 en las 13 temporadas que lleva con los Tigres, una marca que solo tenía el fallecido Al Kaline.

Si Cabrera triunfo con el bate, Hinch lo hizo desde el banquillo con un gran acierto en todos los movimientos que hizo para que la novena de Detroit saliese victoriosa.

Pero sobre todo la gran labor desde el montículo que realizó el abridor Matthew Boyd, quien trabajó cinco entradas y dos tercios sin permitir anotación.

Boyd (1-0) cedió tres imparables dio cuatro bases por bolas y abanicó a dos bateadores rivales, mientras que otros tres relevistas se combinaron para trabajar el resto del camino, entre ellos los dominicanos, el derecho Jose Cisnero, y el zurdo Gregory Soto.

Cisnero le quitó la pelota a Boyd para sacar estar perfecto con tres "outs" en una entrada de trabajo y Soto se quedó con su primer rescate a pesar de permitir par de carreras con el jonrón que le pegó el receptor boricua Roberto Pérez.

El dominicano Amed Rosario, que había salido como emergente, se encontraba en circulación cuando Pérez botó la pelota fuera del parque con un "out" en la pizarra.

Hinch no dudo en darle toda la confianza a Soto que hizo su trabajo al sacar los últimos dos "outs" del partido.