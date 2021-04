El uruguayo Torreira pide fichar por Boca Juniors: "Me muero por jugar ahí"

El centrocampista uruguayo Lucas Torreira. EFE/Juan Carlos Hidalgo/Archivo

Buenos Aires, 1 abr (EFE).- El centrocampista uruguayo Lucas Torreira, que juega en el Atlético de Madrid cedido por el Arsenal, contó este jueves que le dijo a su agente que no quiere jugar más en Europa y que desea fichar lo antes posible por Boca Juniors para estar cerca de su familia tras el fallecimiento de su madre.

"Siempre lo dije. Me muero por jugar ahí. Siempre lo voy a decir, no solo ahora porque estoy pasando por este momento, si no es ahora será en junio o sino más adelante. La noche que falleció mi mamá (este martes) me llamaron y uno de los primeros a los que se lo comuniqué fue a mi representante. Le dije que no quiero jugar más en Europa y me quiero venir a Boca", dijo Torreira al canal ESPN.

"Si mi representante está viendo la entrevista me va a matar, porque dice que se va a complicar. Ahora después de la entrevista me va a mandar un mensaje. Todo depende de como se puedan comunicar los clubes, mi decisión no pasa por el dinero. Si quiero seguir ganando dinero me quedo en Europa", añadió.

El centrocampista dijo que desde hace dos años no está pasando por un "momento muy bueno en lo personal" y que le "dolió" que el Arsenal, club dueño de su pase, lo haya cedido al Atlético de Madrid a mediados de 2020 por una temporada.

Sin embargo, Torreira, de 25 años, dijo que tiene una muy buena relación con Diego Simeone y en el club madrileño se portaron "más que bien" con él.

"En el Atlético estoy más que orgulloso. Queda más de un mes y medio de competencia. Ojalá que pueda terminar este año con el Atlético levantando la Liga", remarcó.

"No es una decisión apresurada. Me tocó irme con 17 años afuera, siempre estuve lejos de la familia. Me tira el pueblo, estar con mi familia, me duele cuando estoy lejos, cuando estoy solo. Este último cumpleaños lo pasé solo", ejemplificó.

El uruguayo se puso a llorar cuando contó que su papá le pidió que fichara por Boca Juniors.

"Me toca vivir esta situación, ver a mi papá destruido por la pérdida de mamá. Eso me rompe el alma", dijo.

Viviana Di Pascua Acosta, madre del jugador, falleció en Salto (oeste Uruguay) en la madrugada del martes por covid-19 a sus 53 años.

Torreira lleva varios días en Uruguay, después de que su club le diera permiso para desplazarse ante el agravamiento del estado de su progenitora.