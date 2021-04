El Sporting, a 10 jornadas de la gloria

EFE/EPA/ANTONIO COTRIM/Archivo

Lisboa, 1 abr (EFE).- Sólo 10 jornadas separan al Sporting de Portugal de la gloria de volver a ganar una Liga. Con 10 puntos de ventaja sobre el segundo, los "leones" empiezan la recta final del campeonato ante el Moreirense, en un paso más hacia el trofeo que no ganan desde 2002.

El partido en casa del Moreirense, octavo clasificado en la tabla, no será hasta el lunes, cuando el conjunto verdiblanco tendrá que demostrar que sigue en la buena forma que le mantiene cómodamente en la primera plaza y sin conocer la derrota.

Rúben Amorim tiene a su disposición a la plantilla al completo, incluido el lateral derecho Pedro Porro, que llega con la moral alta después de debutar con la selección de España.

Porro ha sido una pieza clave en la defensa de este Sporting, que apenas ha sufrido 11 goles en Liga, con su compatriota Antonio Adán como un seguro en la portería.

El segundo clasificado, el Oporto, afronta esta jornada un duelo casero ante el Santa Clara (séptimo) marcado para el sábado y que contará con la baja casi segura de Pepe, que se recupera de una lesión.

Quien sí entrenó sobre el césped, aunque todavía con limitaciones, fue el español Iván Marcano, que tras ocho meses ausente por romperse el ligamento cruzado y empezar a coger ritmo con el filial, sufrió hace tres semanas una lesión muscular.

Con el título liguero complicado porque está a 10 puntos del Sporting, el conjunto de Sérgio Conceição tiene un ojo puesto en el duelo de cuartos de final de Liga de Campeones que le enfrentará al Chelsea la próxima semana, después de dar la sorpresa y eliminar al Juventus.

El que quiere asegurarse una plaza en la máxima competición europea la próxima temporada es el Benfica, que recibe el lunes al colista, el Marítimo de Funchal.

Tras recuperar la tercera plaza la pasada jornada al vencer al Braga, que le había adelantado en el clasificación, el equipo dirigido por Jorge Jesus quiere mantener su buena racha y sumar su quinta victoria consecutiva.

El mismo lunes jugará el Braga, que se desplaza al estadio del Farense, uno de los equipos que se está jugando el descenso.

Los de Carlos Carvalhal no renuncian todavía a la "Champions" y tienen al Benfica a sólo un punto de distancia, por lo que a la lucha por la tercera plaza todavía le quedan muchos asaltos.

Por su parte, el Paços de Ferreira, que parece tener enfilado el acceso a la Liga Europa, juega el domingo en casa del Famalicão, otro combinado inmerso en la lucha por la manutención.

El que tendrá que trabajar todavía para poder tener un puesto europeo es el Vitória de Guimarães, que recibe el domingo al Tondela que dirige Pako Ayestarán.

Los norteños, que cuentan entre sus filas con Pepelu, Quaresma y el colombiano Óscar Estupiñán, son sextos, una plaza que este año probablemente será de Liga Europa porque los dos finalistas coperos, el Benfica y el Braga, tienen casi asegurada su presencia en alguna de las competiciones continentales.

Aun así, aventajan sólo en tres puntos al séptimo, el Santa Clara, por lo que no se pueden relajar.

La jornada 25ª abre este viernes con un duelo de la zona baja, entre el Nacional de Madeira y el Portimonense.

La tanda de partidos se completará con los encuentros entre el Belenenses y el Boavista -un histórico que pasa por horas bajas y está en puestos de descenso- y entre el Rio Ave y el Gil Vicente.

.Viernes, 2 de abril

Nacional - Portimonense

.Sábado, 3 de abril

Rio Ave - Gil Vicente

Oporto - Santa Clara

.Domingo, 4 de abril

Belenenses - Boavista

Vitória Guimarães - Tondela

Famalicão - Paços Ferreira

.Lunes, 5 de abril

Farense - Braga

Benfica - Marítimo

Moreirense - Sporting.

Paula Fernández