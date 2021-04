El magnate hongkonés Jimmy Lai, culpable por participar en una manifestación ilegal

EFE/EPA/JEROME FAVRE

Hong Kong, 1 abr (EFE).- El magnate hongkonés de la prensa Jimmy Lai y otros seis exdiputados opositores fueron declarados hoy culpables por organizar y participar en una manifestación antigubernamental no autorizada.

El Tribunal de Kowloon Occidental consideró hoy que Lai y Martin Lee (conocido como "el padre de la democracia en Hong Kong"), Leung Kwok-hung ("Pelolargo"), Lee Cheuk-yan, Albert Ho, Cyd Ho Sau-lan y Margaret Ng organizaron y participaron en una manifestación a sabiendas de no contar con el beneplácito policial.

Además de ellos, los exdiputados Au Nok-hi y Leung Yiu-chung, parte también del mismo caso, se declararon culpables el pasado 16 de febrero.

La sentencia para al menos los primeros 7 acusados se anunciará el próximo 16 de abril.

Todos los procesados menos Lai y "Pelolargo" (actualmente en prisión preventiva por otros cargos) quedarán libres bajo fianza con la condición de que no abandonen Hong Kong y que entreguen toda su documentación para viajar.

La citada protesta tuvo lugar el 18 de agosto de 2019, día en el que se había autorizado una concentración en el céntrico Parque Victoria, que desembocó en una marcha que los abogados defensores justificaron diciendo que sus clientes pretendían evitar aglomeraciones y por eso indicaron a la gente que saliera del recinto.

Esta manifestación se enmarcó en la oleada de protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Hong Kong durante la segunda mitad de 2019 a raíz de una polémica propuesta de ley de extradición que, según varios sectores críticos con el Gobierno, habría abierto la puerta a que residentes de Hong Kong pudieran ser extraditados a la China continental para ser juzgados allí en un sistema carente de garantías.

Antes de la manifestación que ha desembocado en estas condenas, el Frente de Derechos Humanos Civiles solicitó permiso para una marcha a lo largo de 3,8 kilómetros, entre el Parque Victoria y el distrito central de la ciudad.

La Policía solo autorizó una concentración en el parque, pero los convocantes decidieron proceder con el plan original e indicaron que figuras conocidas del movimiento, como los ahora declarados culpables, ayudarían en la evacuación segura hacia las estaciones de metro cercanas.

Los organizadores aseguraron que la protesta juntó a 1,7 millones de personas.

La declaración de culpabilidad de Lai y de los otros 6 exdiputados y activistas hongkoneses llega en la misma semana en la que China ha aprobado una reforma electoral para el territorio que limitará más aún las opciones de la oposición de acceder a los mecanismos rectores de la excolonia británica y servirá para reforzar la mano de Pekín en la gestión del territorio.

El pasado año, y como respuesta al movimiento de protesta que tomó las calles de Hong Kong en la segunda mitad de 2019, el Legislativo chino diseñó e impuso una controvertida ley de seguridad nacional que contempla penas de hasta cadena perpetua para supuestos de secesión, terrorismo o confabulación con fuerzas extranjeras.

Desde su entrada en vigor, el 30 de junio de 2020, las libertades de que gozaba Hong Kong se han visto rápidamente erosionadas. EFE

