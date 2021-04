El Cruz Azul del peruano Reynoso saldrá a extender su racha ante el Juárez

Jugadores de Cruz Azul celebran una anotación en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo

México, 1 abr (EFE).- El líder Cruz Azul del entrenador peruano Juan Reynoso visitará este viernes al Juárez FC con el propósito de sumar su undécima victoria consecutiva en el Clausura mexicano, que lo colocaría a una del récord de triunfos seguidos en la liga.

Después de perder sus dos primeros partidos del campeonato, los Azules de Reynoso ganaron sus 10 duelos siguientes y en el inicio de la decimotercera fecha del campeonato salen como favoritos para imponerse al irregular Juárez, ocupante del último lugar.

Aunque el encuentro será del mejor equipo del torneo contra el último, Reynoso ha insistido en la importancia de no subestimar al contrario y mantener el funcionamiento con el que su equipo aparece en el primer lugar de la justa con 30 puntos, dos más que el América del entrenador argentino Santiago Solari.

Cruz Azul muestra la mejor defensa de la temporada con siete goles recibidos en 12 juegos y exhibe el segundo mejor ataque con 19 anotaciones, números diferentes a los del Juárez, con ocho goles convertidos y 21 anotados.

El récord de triunfos seguidos en el fútbol mexicano es de 12, impuesto por el Necaxa, en la campana 1934-35 e igualado por el León, en el Clausura 2019; Reynoso le ha dado poca importancia al hecho de empatar o superar la marca porque, según su idea, el único objetivo es ser campeón de liga, algo que los Azules no logran desde 1997.

Un par de horas antes del duelo en Ciudad Juárez, el Puebla del argentino Nicolás Larcamón, séptimo de la clasificación, recibirá al Mazatlán, undécimo, en un juego atractivo entre dos cuadros que no están marcados entre los favoritos y se mantienen en zona de clasificación.

Puebla tiene en el mexicano-peruano Santiago Ormeño a la revelación del torneo. Con siete goles, el jugador está a dos del líder de los anotadores, el argentino Rogelio Funes Mori.

El sábado el América de Solari, segundo de la tabla, tratará de mantener su buen paso en su estadio, el Azteca, ante el Necaxa, penúltimo de la clasificación.

Después de perder en la mesa ante el Atlas, por alineación indebida, América lleva cinco victorias al hilo y saldrá como favorito ante un rival con una defensa endeble, que recibió 20 goles en sus primeras 12 salidas y apenas anotó 12.

Con Funes Mori como líder de su ofensiva, el Monterrey del entrenador Javier Aguirre, cuarto lugar, recibirá al San Luis y Atlas al Tijuana, en los otros partidos sabatinos.

La jornada terminará el domingo con los partidos Pumas UNAM-Pachuca, Guadalajara-Santos Laguna, Querétaro-Tigres UANL y León-Toluca.

Partidos de la decimotercera jornada del Clausura.

Viernes 02.04: Puebla-Mazatlán y Juárez FC-Cruz Azul.

Sábado 03.04: Atlas-Tijuana, América-Necaxa y Monterrey-San Luis.

Domingo 04.04: Pumas UNAM-Pachuca, Guadalajara-Santos Laguna, Querétaro-Tigres UANL y León-Toluca.