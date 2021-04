El boricua Lindor acuerda contrato de 10 años y 341 millones con los Mets

El acuerdo no ha sorprendido a nadie porque se esperaba que los Mets tenían firmaran a Lindor con una extensión a largo plazo después de adquirir al cuatro veces All-Star en un traspaso con los Indios de Cleveland esta temporada baja. EFE/Thais Llorca/Archivo

Nueva York, 31 mar (EFE).- A menos de 24 horas para que se escuche la voz de "play ball" en el béisbol profesional de las Grandes Ligas, el campocorto puertorriqueño Francisco Lindor llegó este miércoles a un acuerdo para firmar un contrato de 10 años y 341 millones de dólares con los Mets de Nueva York, según informaron varias fuentes cercanas al equipo.

El acuerdo de Lindor será el tercero más grande en función del valor total en la historia de las Grandes Ligas, solo por detrás de los acuerdos del jardinero Mike Trout, de los Angelinos de Los Angeles (426,5 millones de dólares) y el también guardabosques Mookie Betts, de Los Angeles Dodgers (365 millones de dólares).

Las negociaciones se convirtieron en una historia importante durante los entrenamientos de primavera y el equipo no quiso que las mismas se convirtiesen en una distracción para el equipo cuando mañana, jueves, de comienzo la nueva temporada en las Grandes Ligas.

Lindor, de 27 años, había dicho que "iría a la agencia libre" si no tenía un acuerdo para el "Día Inaugural", con el argumento que no quería negociar durante la temporada.

Ahora los Mets tienen todo solucionado cuando mañana den inicio a la temporada de visitantes para el duelo frente a los Nacionales de Washington.

Los metropolitanos, que militan en la Liga Nacional, el pasado enero evitaron el arbitraje salarial con Lindor al acordar un contrato de un año por valor de 22,3 millones de dólares.

El mismo se convirtió en el cuarto contrato más grande de un año con un jugador que era elegible al arbitraje, detrás de Betts (27 millones de dólares con Boston, el año pasado), Nolan Arenado (26 millones con Colorado, en el 2019) y Josh Donaldson (23 millones con Toronto, en el 2018).

Lindor, dos veces ganador del Guante de Oro, es un bateador de .285 en su carrera y ha promediado 29 jonrones, 86 carreras impulsadas y 21 robos en sus seis temporadas en las Grandes Ligas, todas con los Indios, quienes lo seleccionaron en el 2011 y se ha convertido en uno de los jugadores de mayor aportación y protagonismo en las Grandes Ligas.

Además, la llegada de Lindor a los Mets convierte al equipo neoyorquino en uno de los favoritos a luchar por el banderín de la Liga Nacional.