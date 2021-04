EE.UU. ha gastado fondos en la lucha antidrogas en México sin evaluar riesgos

Un soldado de la Marina Armada de México presta guardia durante la quema de cerca de 900 kilos de cocaína en Mérida, estado de Yucatán (México). EFE/Jacinto Canek/Archivo

Washington, 1 abr (EFE).- Estados Unidos ha gastado unos 3.000 millones de dólares desde 2007 en el marco de la Iniciativa de Mérida en la lucha contra las drogas en México, pero no ha evaluado suficientemente el riesgo de que esos fondos acaben en manos equivocadas, según un informe de la Oficina de Control de Cuentas estadounidense (GAO, en inglés).

La GAO, un organismo independiente de investigación del Congreso, indicó que existe el peligro de que ese dinero vaya a parar "a individuos o grupos involucrados en fraude contractual, abusos de los derechos humanos y otros crímenes".

Sin embargo, ni el Departamento de Estado, ni la Agencia estadounidense de Desarrollo Internacional (USAID) han evaluado ese riesgo potencial.

Desde 2007, EE.UU. se ha gastado unos 3.000 millones de dólares en ayuda a las fuerzas de seguridad que luchan contra la corrupción y organizaciones criminales, como los cárteles, en México dentro de esa iniciativa.

El Departamento de Estado, según la GAO, ha adoptado algunos pasos iniciales como la identificación de posibles fraudes, "pero no ha establecido un marco de tiempo para completar sus evaluaciones".

"USAID todavía no ha iniciado tal evaluación, aunque sus funcionarios dicen que planean dar las instrucciones al personal para que lo haga", señala la oficina.

Aun así, tanto el Departamento de Estado como USAID disponen de algunos controles para detectar el fraude en sus programas bajo la iniciativa, como la verificación de antecedentes de los empleados que contrata y líneas de comunicación para la denuncia de irregularidades.

"Sin embargo, ninguna de las agencias tiene actualmente una estrategia efectiva contra los fraudes", afirma la GAO.

La Iniciativa de Mérida es un plan antidrogas ideado bajo la Administración de George W. Bush en 2007, que aporta no solo recursos, sino también equipos, tecnología, inteligencia y formación.