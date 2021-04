Ecuador inicia la vacunación de más de 50.000 policías

Detalle de la aplicación de la vacuna contra la covid-19. EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo

Quito, 1 abr (EFE).- Ecuador inició este jueves el proceso de vacunación para más de 50.000 policías incluidos en la Fase 1 de inoculación, al igual que los adultos mayores, personal de las Fuerzas Armadas, profesores y otros de sectores estratégicos.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, calculó que hasta el próximo domingo se habrá vacunado a 5.000 policías en el arranque del proceso.

Y explicó que una vez que comenzaron a llegar las vacunas a Ecuador, su administración alcanzó a 6.000 personas al día, para incrementar luego la cifra hasta los 24.000 actuales.

De acuerdo al portal oficial del Plan Vacunarte, 174.642 personas habían recibido la primera dosis de la vacuna anticovid hasta el pasado 27 de marzo, y 62.537 la segunda dosis.

Las vacunas administradas hasta ahora son de la firma Pfizer, de las que han llegado al país unas 445.000.

Moreno también informó de que entre el 7 y el 10 de abril llegará a Ecuador el primer lote de vacunas Sinovac, que fue embarcado hoy en China.

Originalmente se esperaban en marzo 1.000.000 de vacunas de Sinovac, aunque el Gobierno no ha confirmado cuantas llegarán en el lote que ya ha sido embarcado.

La vacunación avanza en Ecuador con relativa lentitud por falta de suministros, y en el último mes le ha costado el puesto a dos ministros por las irregularidades que se han registrado en tornos a algunos privilegiados.

Ayer se difundió por redes sociales un audio del actual titular de la cartera de la Salud, Mauro Falconí, en la que, indignado, recriminaba a sus funcionarios el que no hubiera un arqueo de las dosis disponibles.

Ecuador registraba hasta el miércoles 328.755 contagios desde que se tienen registros de la pandemia, así como 16.847 fallecidos en el contexto del coronavirus, que incluyen 11.977 confirmados por covid-19 y 4.870 muertos probables por el virus.

Con el incremento de contagios, que ya ha sobrepasado la capacidad instalada de algunos hospitales, sobre todo en Quito y Guayaquil, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional evalúa la posibilidad de instaurar toques de queda focalizados para tratar de contener el avance de la enfermedad.

Así lo aseguró este jueves la vicepresidenta del país, María Alejandra Muñoz, al apuntar que las decisiones que se adopten no afectarán al proceso electoral del 11 de abril, en el que se elegirá al sucesor de Lenín Moreno entre el correísta Andrés Arauz y el centroderechista Guillermo Lasso.

"Se está evaluando la probabilidad de toques de queda muy enfocados y que no alteren bajo ninguna circunstancia el proceso electoral", subrayó durante la ceremonia que dio inicio el proceso de vacunación de la policía.